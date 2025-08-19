The Swiss voice in the world since 1935

La princesa Isabel de Bélgica podrá finalmente seguir estudiando en Harvard

Bruselas, 19 ago (EFE).- La princesa Isabel, heredera al trono en Bélgica, podrá finalmente seguir estudiando en la Universidad de Harvard tras haber obtenido un visado, pese a las dudas existentes después de la decisión del Gobierno de Donald Trump de prohibir a este centro matricular en adelante a estudiantes extranjeros.

La princesa podrá continuar en septiembre el segundo curso de un máster en política pública que está cursando en la universidad estadounidense, informó el diario francófono Le Soir.

El mismo periódico precisó que la princesa no ha recibido ningún trato preferente y que también se han prolongado los visados de estudiante para otros alumnos belgas en Harvard.

El Gobierno de Trump tomó el pasado 22 de mayo la decisión de vetar el acceso a estudiantes extranjeros en el marco de una ofensiva contra los establecimientos de enseñanza superior estadounidenses.

El Ejecutivo estadounidense acusa en particular a los centros privados más prestigiosos del país de haber dejado prosperar el antisemitismo y de no proteger lo suficiente a los estudiantes judíos en las protestas por el conflicto en Gaza.

Harvard presentó una demanda y un juez federal bloqueó la medida de la administración estadounidense.

A la espera de la resolución del conflicto en los tribunales, se han renovado los visados de los estudiantes extranjeros para el próximo curso. EFE

