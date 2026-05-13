La producción de la OPEP cae casi un 34 % debido a la guerra en Irán y el cierre de Ormuz

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Viena, 13 may (EFE).- La producción petrolera de la OPEP, golpeada por la guerra de Irán y el bloqueo de Ormuz, continuó cayendo hasta mediar en abril los 18,98 millones de barriles diarios (mbd), casi un 34 % menos que el bombeo de febrero.

La pérdida acumulada por el grupo de 12 países desde el inicio de la guerra el 28 de febrero pasado es de 9,67 mbd, según las cifras publicadas este miércoles por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en su informe mensual, calculadas por varios institutos independientes. EFE

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