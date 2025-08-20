La Protección Civil portuguesa registra ligera mejora en panorama de combate a incendios

Lisboa, 20 ago (EFE).- Las fuerzas de emergencia y protección civil portuguesas han observado que ha mejorado «ligeramente» el panorama de combate contra los incendios, a pesar de que hay todavía cuatro grandes fuegos activos que movilizan a miles de efectivos.

Así lo afirmó este miércoles en declaraciones a EFE el oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (Anepc) lusa Paulo Santos, quien aseguró que esto se refleja en que ya hay «grandes áreas» en los principales incendios del país donde ya no hay llamas y solo quedan brasas.

Aun así, se mantienen «algunos frentes de menor intensidad en zonas inaccesibles que pueden provocar después que se vuelvan a encender durante el día».

Santos aseguró que este avance en el combate fue impulsado por la mejora «significativa» de las condiciones meteorológicas, que podrían llevar a «grandes progresos» en las próximas horas.

«Si se mantiene esta situación meteorológica, contamos con que en las próximas 24 horas esta situación sea resuelta», aseveró el oficial, en referencia a los grandes fuegos que se registran desde hace días en Portugal.

En concreto, esperan dar por controlados los incendios que se originaron en los municipios de Arganil (distrito de Coimbra), Sabugal (en Guarda), Mirandela (Bragança) y Montalegre (Vila Real), este último siendo un incendio que saltó de la provincia gallega de Ourense a Portugal.

Este miércoles se dio a conocer que el fuego en Mirandela provocó la tercera víctima mortal de esta ola de incendios rurales en Portugal.

Se trata de un civil de 75 años que se cayó de la máquina agrícola que conducía para combatir las llamas y que fue atropellado por la misma.

El primer fallecido fue un civil que murió mientras combatía las llamas el pasado viernes y el segundo fue un bombero que murió este domingo en un accidente automovilístico en horario laboral.

Por otro lado, el incendio que más medios ha movilizado esta jornada es el de Arganil, donde hoy se encuentran 1.587 efectivos, 537 vehículos y un medio aéreo.

Sobre el incendio en Montalegre, fronterizo con España, Santos aseguró que ese es uno de los lugares donde está mejorando el resultado del combate y que «muy próximamente podrá quedar dominado».

En el terreno en ese municipio hay 279 bomberos, 98 vehículos y 3 medios aéreos.

En total, las fuerzas de emergencias y protección civil combaten 36 incendios rurales en Portugal, que han llevado a movilizar 3.573 efectivos, cerca de 1.200 vehículos y 10 medios aéreos. EFE

cch/ess