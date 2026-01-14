La Rada ucraniana nombra al ex primer ministro Shmigal nuevo titular de Energía

Kiev, 14 ene (EFE).- El ex primer ministro ucraniano y hasta ahora titular de Defensa Denís Shmigal asumirá a partir de este miércoles el cargo de ministro de Energía, después de que la Rada Suprema ucraniana (Parlamento) haya aprobado su nombramiento en este nuevo puesto a propuesta del presidente Volodímir Zelenski.

Según informa la agencia de noticias pública ucraniana, la designación de Shmigal como nuevo ministro de Energía ha sido apoyada por una mayoría absoluta de 248 diputados ucranianos.

Shmigal -que es sustituido al frente de Defensa por el hasta ahora ministro de Transformación Digital Mijailo Fedórov- asume así una cartera de Energía que había quedado vacante en noviembre por la dimisión de Svitlana Grinchuk.

Grinchuk dejó su cargo por indicación del presidente después de que las agencias anticorrupción ucranianas expusieran una supuesta trama corrupta en torno a la empresa nacional de energía atómica dependiente del Ministerio de Energía- que estaría liderada por un antiguo socio empresarial de Zelenski.

El predecesor de Grinchuk como ministro de Energía, Germán Galushchenko, está imputado en el caso por su presunta participación en la trama.

Galushchenko dimitió junto a Grinchuk en noviembre como ministro de Justicia.

Shmigal se pone al mando de Energía en medio de una agresiva campaña de ataques aéreos rusos contra los sectores eléctrico y gasístico de Ucrania que ha dejado a millones de personas sin luz y calefacción en los últimos días en plena ola de frío. EFE

