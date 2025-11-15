La RD del Congo y el M23 firman en Catar un acuerdo marco para un futuro pacto de paz

Nairobi, 15 nov (EFE).- La República Democrática del Congo (RDC) y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) firmaron este sábado en Catar un acuerdo marco que abre la vía a un futuro pacto de paz destinado a poner fin al conflicto en el este del país.

El documento fue rubricado por representantes de ambas partes durante una ceremonia celebrada en Doha, la capital catarí, que desde el pasado abril ha mediado las conversaciones, según recogen medios locales.

No obstante, el texto no constituye aún un acuerdo de paz definitivo, sino que establece la metodología y el calendario de las próximas negociaciones. EFE

