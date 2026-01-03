La recaudación tributaria de Argentina creció un 39,4 % en 2025

1 minuto

Buenos Aires, 2 ene (EFE).- La recaudación tributaria de Argentina ascendió el año pasado a 183.109.217 millones de pesos (unos 122.500 millones de dólares), lo que representó un aumento del 39,4 % en comparación con 2024, informaron este viernes fuentes oficiales.

Según anunció la Agencia de Recaudación y Control Aduanero de Argentina en un comunicado, el crecimiento en la recaudación logrado en 2025 se vio impulsado principalmente por mayores ingresos mediante impuestos al valor agregado, impuestos a los débitos y créditos y el denominado impuesto a las ganancias para personas de ingresos elevados, además del crecimiento de la remuneración bruta promedio de la seguridad social y la recaudación aduanera vinculada a las importaciones, que aumentaron significativamente.

Aún no se conocen los datos oficiales del índice de precios acumulado en 2025, pero según cálculos de consultores privados el año pasado la inflación habría sido en torno al 32 %, por lo que la recaudación habría crecido en términos reales.

En diciembre último, la recaudación de impuestos ascendió a 16.527.268 millones de pesos (unos 11 mil millones de dólares), con un incremento interanual del 27 %.

La recaudación tributaria en Argentina aumentó en 2024 el 205,6 %, hasta los 131,3 billones de pesos, pese al contexto de contracción económica que se dio en buena parte del año pasado y al severo ajuste fiscal puesto en marcha por el Gobierno de Javier Milei desde su asunción en diciembre de 2023. EFE

