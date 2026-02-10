La red social Panodyssey pide proteger las letras de las canciones ante el uso de la IA

Bruselas, 10 feb (EFE).- La red social paneuropea Panodyssey ha pedido proteger las letras de las canciones ante el uso de la inteligencia artificial para “poner en valor la creación humana”, garantizar la transparencia de su uso y asegurar la trazabilidad de las obras.

El CEO de Panodyssey, Alexandre Leforestier, ha explicado que a partir de ahora, esta red para escritores, periodistas y lectores dedicará un lugar a este tipo de textos para así demostrar que la canción escrita “es una forma de literatura”, que el letrista es un autor “de pleno derecho” y que estas palabras “merecen espacio, lectura y reconocimiento”.

“En un momento en el que la inteligencia artificial se nutre masivamente de textos y catálogos musicales, hay algo que no es negociable: los autores deben seguir siendo dueños de sus palabras”, ha afirmado.

Por ello, la plataforma desplegará nuevas herramientas con las que “poner en valor la creación humana”, ser transparente en el uso de estas letras y asegurar su trazabilidad.

Durante un evento en el Instituto Cervantes de Bruselas, Leforestier ha pedido a las plataformas de ‘streaming’ musical y a los letristas que colaboren en esta iniciativa para devolver “todo su protagonismo” a las composiciones escritas.

Para él, el fado portugués, las canciones de marineros o las danzas de la antigüedad tienen “significado, historias y cultura”, y ha pedido que se cuelguen en Panodyssey “para archivar, documentar, presentar y explicar el significado” de unas composiciones que han “construido la historia de nuestras naciones”.

En este sentido, Panodyssey -que colabora con EFE en la difusión de este contenido- también ha presentado la etiqueta Notice, una herramienta antirrobos digitales que busca proteger y potenciar la creatividad de los autores frente a la IA.

El servicio invita a los creadores a que confirmen si han usado IA para generar su contenido y así aumentar la confianza entre su público, y también les permite decidir qué herramientas, como ChatGPT o Gemini, pueden usar su contenido para entrenarse.

El evento también sirvió para mostrar el cortometraje de animación final de Green Tales, un proyecto liderado por la Fundación Internacional Yehudi Menuhin, cofinanciado por la Comisión Europea y en el que ha participado Panodyssey y que ha unido a escolares de cuatro escuelas de España -el Santiago Ramón y Cajal de Ceuta, en concreto-, Islandia, Alemania y Turquía para crear una historia que ensalza la protección a la naturaleza.

La responsable de Comunicación Global del proyecto, Imane Tamli, ha explicado que Green Tales nació con el deseo de “crear un espacio para los niños, la imaginación y la creatividad que se convierta en una forma de entender el mundo”.

