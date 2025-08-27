La redada israelí en Nablus deja 36 heridos por bala, pelotas de goma y gas lacrimógeno

Jerusalén, 27 ago (EFE).- La redada que llevan a cabo este miércoles las autoridades israelíes en Nablus, una ciudad palestina del norte de Cisjordania, se saldó por el momento con 36 heridos, la mayoría (27) intoxicados por gas lacrimógeno pero también dos heridos de bala y cinco por pelotas de goma.

Según los datos ofrecidos por la Media Luna Roja, sus equipos atendieron asimismo a una persona herida por una caída y otra por una agresión durante la redada, que afecta a la ciudad vieja de esta ciudad considerada como la capital económica de Cisjordania pero que desde octubre de 2023 ha visto ahogado su comercio por el férreo control israelí a sus accesos.

Ghassam Daghlas, gobernador de Nablus, informó a EFE en un comunicado que decenas de vehículos blindados israelíes llegaron a la ciudad durante la noche y que las autoridades israelíes desplegaron a francotiradores en los tejados de algunos edificios.

«Varias familias fueron desalojadas por la fuerza de sus hogares y al menos un niño palestino fue arrestado», indicó Daghlas, que detalló que las fuerzas israelíes «han hecho amplios registros en los callejones y barrios de la ciudad vieja».

La redada, denunció, «se produce como parte de la actual campaña de incursiones de Israel en Nablus, que ha persistido durante años y ha dado como resultado la muerte de docenas de palestinos, así como heridos y detenidos».

Según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, algunos de los heridos son un joven de 16 años, que recibió una pelota en el pie, y un chico de 22, alcanzado en la espalda por otra pelota de goma.

Un portavoz militar israelí confirmó a EFE que el Ejército está llevando a cabo «actividades» en la localidad.

La redada se produce un día después de que fuerzas israelíes asaltaran la capital cisjordana, Ramala, donde se encuentran la mayoría de las instituciones palestinas, dejando un saldo de 58 heridos (8 por bala, 14 por pelotas de goma, 5 por metralla y 31 por gas). Entre ellos había un niño de 12 años, un anciano y una mujer embarazada.

El Ejército israelí explicó ayer que la redada en Ramala se centró en una casa de cambio que, supuestamente, transfería fondos al grupo islamista Hamás. Según las fuerzas israelíes, los agentes dispararon en respuesta a palestinos que lanzaban piedras contra las tropas.EFE

