La reina Sofía acude a la cena de gala del 80 cumpleaños de Carlos XVI Gustavo de Suecia

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Copenhague, 30 abr (EFE).- La reina Sofía acudió este jueves a la cena de gala en el Palacio Real de Estocolmo con motivo de los actos del 80 cumpleaños del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia.

En la lista de invitados para las celebraciones facilitada por la Casa Real sueca figuran también los reyes Felipe y Matilde de Bélgica, los reyes Federico X y Mary de Dinamarca, la reina emérita Margarita; los reyes Harald V y Sonia de Noruega, junto con el príncipe heredero Haakon, y los reyes Rama X y Suthida de Tailandia, entre otros miembros de la realeza.

La cena de gala comenzó a las 19.30 (17.30 GMT), como broche final de a un programa que comenzó por la mañana con un servicio religioso en la capilla del Palacio Real, en el que el monarca estuvo acompañado por la reina Silvia, sus tres hijos y sus nueve nietos, además del primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y otras autoridades.

Los festejos se trasladaron luego al patio interior del palacio, en el que ante cientos de ciudadanos, Carlos XVI Gustavo -flanqueado por sus hijos mayores, el príncipe Carlos Felipe y la princesa heredera Victoria, de uniforme como su padre- presidió un desfile militar y recibió más tarde ofrendas florales de decenas de niños.

Carlos XVI Gustavo y el resto de la familia real, junto con otras autoridades suecas y extranjeras, se trasladaron luego a la conocida como «Cuesta del león», un sistema de rampas que lleva a la entrada norte de palacio, desde donde presenciaron un espectáculo del Ejército del Aire y un concierto.

Seis coros de toda Suecia interpretaron varios temas en honor al monarca, que agradeció su asistencia al final del acto.

«Todos los que estáis aquí sois Estocolmo, pero todos juntos formamos Suecia», afirmó Carlos XVI Gustavo ante miles de personas congregadas en el exterior de palacio en un día soleado y primaveral. EFE

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