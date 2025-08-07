La Sanidad gazatí registró 100 muertos más a lo largo del miércoles

Jerusalén, 7 ago (EFE).- El Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza registró a lo largo del miércoles 100 muertos más fruto de la ofensiva israelí en el enclave, dos de ellos cadáveres rescatados en los escombros que pudieron fallecer días antes.

Esto hace un total de 61.258 muertos desde el 7 de octubre de 2023, día en que Israel lanzó su operación contra Gaza en represalia por el ataque de Hamás en su territorio, que se cobró la vida de 1.200 personas y en el que 251 fueron secuestradas.

Además de los muertos que llegaron a los hospitales gazatíes ayer, 603 pasaron por ellos, elevando a 152.045 el total desde hace ya 23 meses.

Entre los muertos el miércoles se encuentran 51 personas que intentaban conseguir ayuda humanitaria, ya fuera cerca de los puntos de la estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza (GHF) o en las carreteras por las que pasan los camiones cargados de alimentos, ambos puntos en los que el Ejército israelí dispara contra la población habitualmente.

Con ellos, 1.706 personas han muerto en busca de alimento y otros bienes básicos desde el 27 de mayo, día en que Israel implementó en Gaza los puntos de la polémica GHF.

El servicio emergencias de la Defensa Civil de Gaza, encargado de los rescates de heridos y fallecidos tras los ataques israelíes, se movilizó hasta en 34 ocasiones a lo largo del miércoles.

En la Ciudad de Gaza recogió un cadáver y varios heridos tras un bombardeo contra una vivienda, perteneciente a la familia Daloul, en el barrio de Zeitún.

En el centro del enclave rescataron otros tres cadáveres en la vivienda de una familia identificada como Al Jamal, en el campamento de refugiados de Nuseirat. Además, desplazaron a tres enfermos desde dicho campo hasta el Hospital Mártires de Al Aqsa.

En Jan Yunis (sur) llevaron a cinco heridos tras un ataque contra una reunión de civiles y a dos enfermos al hospital Nasser. Junto a la frontera con Egipto, en la ciudad de Rafah, sus operativos trasladaron a tres heridos al Hospital Británico.EFE

