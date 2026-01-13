La segunda jornada del juicio por el caso Odebrecht en Panamá se centra en lectura de acta

Ciudad de Panamá, 13 ene (EFE).- El histórico juicio del caso Odebrecht en Panamá, que sienta en el banquillo a empresarios, exministros y al expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), se centra este martes en su segunda jornada en una lectura documental que se espera finalice el miércoles, para dar paso a la presentación de pruebas extraordinarias.

«El día de hoy es poco lo que debe ocurrir porque estamos en lectura (del auto de llamamiento a juicio de noviembre de 2022). Tenemos un cálculo de que posiblemente mañana ya se ha terminado la lectura y vienen las pruebas extraordinarias, que son sumamente importantes para las tesis de la Fiscalía como defensa», explicó Guillermina McDonald, defensora de Navin Mohan Bhakta, uno de los 25 imputados por el delito de blanqueo en este juicio.

Bhakta es un empresario señalado como socio de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Martinelli, que estaría «vinculado a la compra de un helicóptero financiado con fondos de la Caja 2» de Odebrecht, con la que se pagaban los sobornos, según datos del diario local La Prensa.

Al igual que todos los 25 acusados, Bhakta dijo el lunes a la jueza Baloísa Marquínez «no» ser responsable del delito de blanqueo de capitales, como lo indica el auto de llamamiento a juicio de noviembre de 2022, cuyo documento, de más de 400 páginas, comenzó a leerse en el primer día de la audiencia.

Los hermanos Martinelli enfrentarán el caso Odebrecht en Panamá ante la Corte Suprema de Justicia, al igual que el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), y un exministro debido a que son miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que les otorga un fuero especial.

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares confesaron en una corte federal de EE.UU. que participaron «en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección» de Odebrecht por un total de 28 millones de dólares, lo que hicieron «por órdenes del padre», por lo cual ya pagaron cárcel en el país norteamericano, que los deportó a Panamá en enero de 2023.

El excandidato presidencial del antiguo partido de Martinelli Cambio Democrático (CD), José Domingo Arias, reiteró este martes antes de entrar a la audiencia su inocencia del cargo de blanqueo que enfrenta porque su campaña recibió dinero procedente de la constructora.

«No sabía de los aportes de Odebrecht a mi campaña (…) cuando veo un contrato que había firmado el (partido) CD, era previo a que yo ganara las primarias» para ser el abanderado presidencial de la entonces formación política de Martinelli en las elecciones de 2014, declaró Arias, conocido en Panamá como «Mimito».

El expresidente Martinelli participa en este juicio de forma virtual, pues está asilado desde mayo pasado en Colombia, a donde llegó tras permanecer refugiado más de un año en la embajada nicaragüense en Panamá para evitar ir a prisión después de ser condenado a más de 10 años de cárcel por blanqueo por el caso ‘New Business’, sobre la compra de un conglomerado de medios con dinero público.

La investigación por el caso Odebrecht en Panamá se abrió en 2015, fue archivada, reabierta en 2017 – luego de que la empresa confesó en EE.UU. que había pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países, entre ellos Panamá – y culminó en octubre de 2018.

Odebrecht pagó más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares, según las confesiones de André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la constructora brasileña en Panamá.

La Fiscalía ha logrado más de una decena de acuerdos de pena con los imputados, que inicialmente eran 36 personas. EFE

