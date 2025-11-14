La segunda temporada de ‘Shogun’ avanza y anuncia incorporaciones a su reparto coral

1 minuto

Redacción Internacional, 14 nov (EFE).- La serie ‘Shogun’, que distribuye Disney+, va tomando forma y este viernes anunció la incorporación de cinco nuevos actores a su reparto y de tres nuevos directores.

La serie, ganadora de 18 premios Emmy, contará para su siguiente entrega con los actores japoneses Asami Mizukawa, Masataka Kubota, Sho Kaneta, Sho Kaneta, Takaaki Enoki y Jun Kunimura.

Hiroyuki Sanada y Cosmo Jarvis encabezan de nuevo el reparto de la serie, en la que también repiten Fumi Nikaidô, Shinnosuke Abe, Hiroto Kanai, Yoriko Dôguchi, Tommy Bastow, Yuko Miyamoto, Eita Okuno y Yuka Kouri.

Dos directores de la primera temporada, Hiromi Kamata y Takeshi Fukunaga, vuelven a la segunda entrega, junto a Anthony Byrne (‘Say Nothing’), Kate Herron (‘Loki’) y Justin Marks, que fue guionista de la serie o de películas como ‘Top Gun: Maverick’.

La segunda temporada de ‘Shogun’ -basada en una novela de James Clavell que ya se adapto para una serie en los ochenta protagonizada por Richard Chamberlain-, se desarrolla diez años después de los acontecimientos de la primera entrega y continúa la saga de inspiración histórica que hizo tan popular la primera entrega, según señala Diseny+ en una nota. EFE

csr/agf