La selección argentina concluirá su concentración tras el partido en Angola

1 minuto

Alicante (España), 12 nov (EFE).- La selección argentina de fútbol dará por finalizada la concentración que realiza esta semana en las instalaciones de La Finca, en la localidad alicantina de Algorfa, en España, tras el partido que disputará este viernes en Angola.

La vigente campeona del mundo tenía previsto permanecer concentrada en tierras alicantinas hasta el 18 de noviembre, pero finalmente el cuerpo técnico ha decidido adelantar el regreso de los jugadores tras el encuentro, según confirmaron a EFE fuentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los jugadores regresarán a Alicante después del partido, aunque una vez de vuelta quedarán liberados para incorporarse a sus respectivos equipos.

La última oportunidad para que los aficionados vean en directo a la campeona del mundo será este jueves, durante el entrenamiento a puertas abiertas que realizará en el estadio Martínez Valero de Elche.

Argentina llegó el pasado lunes a Alicante para aprovechar el parón de selecciones y preparar el único amistoso de esta ventana, tras la suspensión del inicialmente previsto ante India. EFE

