La selección de fútbol dominicana derrota a San Vicente y las Granadinas por dos a cero

2 minutos

Santo Domingo, 13 (nov).- La selección dominicana de fútbol derrotó este miércoles al conjunto nacional de San Vicente y las Granadinas por dos tantos a cero en el Estadio Cibao FC en un partido de la primera jornada de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) Friendly Series 2025-2026, informó la Federación Dominicana de Fútbol.

Los jugadores dominicanos Heinz Morschel y Eryck Japa anotaron los dos goles, mientras que Xavier Valdéz detuvo un penal.

El combinado dominicano regresó para jugar un partido en territorio nacional después de haber jugado por última vez ante su público en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, a partir de ahí todos sus partidos fueron en el extranjero en la Copa Oro y en giras por Jordania y Malasia.

El primer gol de la selección en el partido se produjo en el minuto 17 tras una jugada colectiva que arrancó desde la propia área dominicana en la que participaron Xavier Valdéz, Edgar Pujol, Jimmy Kaparoos y Heinz Morschel, quien filtró la pelota por la banda derecha a Erick Japa y cortó hacia el área para concretar el pase de la muerte cortesía del nueve.

En el minuto 50, el guardameta dominicano Valdéz detuvo un penal al rival Oalex Anderson.

Por su parte, en el 57′ Japa anotó el segundo tanto dominicano tras un centro desde la banda izquierda de Óscar Ureña.

Dominicana tuvo en escena a Xavier Valdéz; Jimmy Kaparoos, Edgar Pujol, Noah Dollenmayer; Joao Urbáez (Charbel Whebe 80′), Pablo Rosario (C), Heinz Morschel, Lucas Bretón (Juan Familia 59′); Oscar Ureña (Ronaldo Vásquez 59′), Erick Japa (Dorny Romero 68′) y Edison Azcona (José Omar De La Cruz 80′). EFE

pma