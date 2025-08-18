The Swiss voice in the world since 1935

La selección española jugará ante Argentina y Portugal en Toledo, Villalba y As Pontes

Redacción deportes, 18 ago (EFE).- La selección española de fútbol sala femenina, tres veces campeona de Europa, jugará dos partidos amistosos ante Argentina los días 9 y 10 de octubre y contra Portugal el 7 y el 8 de octubre, todos ellos preparatorios para el Mundial de Filipinas, que se jugará del 21 de noviembre al 7 de diciembre.

Toledo y las localidades gallegas de Villalba (Lugo) y As Pontes (A Coruña) acogerán los cuatro próximos amistosos, según anunció en un comunicado la Real Federación Española de Fútbol.

El pabellón Javier Lozano de Toledo será escenario de los dos partidos amistosos de la selección absoluta de fútbol sala frente a Argentina los días 9 y 10 de septiembre.

Estos partidos supondrán el regreso de la selección femenina a Toledo, donde disputó los dos primeros partidos de su historia, ante Australia y Portugal, en 1995. Aquellos partidos se saldaron con sendas victorias por 7-2 y 9-2, respectivamente.

En octubre, España se medirá a Portugal en Vilalba y As Pontes los días 7 y 8 de octubre.

La selección española ha disputado hasta la fecha ocho partidos en Galicia, aunque será la primera vez que lo haga en la provincia de A Coruña.

En Lugo ya jugó en 2019 un amistoso frente a Japón en el pabellón Vista Alegre de Burela.

Previamente, los días 29 y 30 de agosto jugará contra Marruecos en Rabat los dos primeros amistosos del curso y precisamente este lunes comienza la concentración en Las Rozas (Madrid). EFE

