La SIP condena el aumento de la represión contra periodistas independientes en Cuba

3 minutos

Miami (EE.UU.), 11 mar (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este miércoles el aumento de la represión contra periodistas independientes en Cuba, en medio del deterioro económico y social que ha provocado crecientes manifestaciones de descontento ciudadano.

«Los hechos evidencian un patrón persistente de hostigamiento por parte del Estado contra quienes ejercen el derecho a informar y expresarse libremente», indicó la SIP.

Entre los incidentes más recientes se encuentra la detención de la periodista independiente Yunia Figueredo, ocurrida el 10 de marzo después de que participara en una protesta ciudadana conocida como «cacerolazo», según informó Diario de Cuba.

Ese mismo día también fue arrestada la periodista Yania Suárez, cuya situación legal y los cargos en su contra aún no han sido aclarados por las autoridades.

La periodista Camila Acosta denunció el 9 de marzo que agentes de la Seguridad del Estado reinstalaron un cerco policial en las afueras de su vivienda en La Habana para impedirle salir.

Esta práctica de vigilancia permanente y restricción de movimiento ha sido aplicada en varias ocasiones contra la reportera.

Asimismo, el periodista Vladimir Turró fue agredido físicamente el 7 de marzo por una funcionaria mientras documentaba presuntos actos de corrupción vinculados con servicios públicos.

La SIP, con sede en Miami, también expresó preocupación por las presiones dirigidas contra familiares de creadores de contenido digital críticos del gobierno.

En los últimos días, agentes de la Seguridad del Estado citaron a declarar a la madre y a una amiga cercana de la youtuber Anna Bensi, mientras que el padre de Amanda Andrés Navarro, integrante del proyecto digital ‘Fuera de la caja’, señaló haber recibido visitas policiales acompañadas de advertencias y amenazas.

A estos hechos, agregó la SIP, se suman denuncias recientes de mensajes intimidatorios enviados desde números desconocidos a la periodista Alejandra García, del medio independiente ‘La hora de Cuba’. Este tipo de amenazas ha precedido en el pasado a detenciones arbitrarias contra comunicadores.

«La repetición de arrestos, cercos policiales, agresiones físicas y amenazas demuestra el uso sistemático del aparato estatal para intimidar y silenciar a periodistas y comunicadores independientes», señaló el presidente de la SIP, Pierre Manigault.

El Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, cuya edición 2025 fue difundida este martes por la SIP, indica a Cuba como un país de ‘Alta restricción’.

La isla «ha normalizado las situaciones adversas a la libertad de expresión, sofisticando el ambiente de restricción hasta casi evitar la manifestación ciudadana, que, aún presente, presenta nuevas trabas debido a la represión previa en un cerco institucional», detalló la SIP.

«La persecución no solo alcanza a quienes informan, sino también a sus familiares y allegados, en una estrategia destinada a generar miedo y fomentar la autocensura», manifestó la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Martha Ramos. EFE

