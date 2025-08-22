The Swiss voice in the world since 1935

La SIP organizará su 81ª Asamblea General del 16 al 19 de octubre en República Dominicana

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Miami (EE.UU.), 22 ago (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) organizará su 81ª Asamblea General en República Dominicana del 16 al 19 de octubre de este año, un encuentro que prestará especial atención a la situación de la libertad de prensa en América, y tendrá una mirada sobre la inteligencia artificial.

El encuentro, que tendrá lugar en Punta Cana, incluirá conferencias de periodistas como el venezolano Boris Muñoz, de The New York Times; Jon Lee Anderson, de The New Yorker; o el nicaragüense exiliado en Costa Rica Carlos Fernando Chamorro, informó la SIP este viernes en un comunicado.

Además, se desarrollarán paneles y presentaciones centrados en «la libertad de prensa y la democracia, sostenibilidad y modelos de negocio, transformación digital, innovación, o inteligencia artificial aplicada al periodismo».

Durante el encuentro también se presentarán los informes por país sobre el estado de la libertad de prensa y se entregarán los Premios a la Excelencia Periodística SIP 2025.

La última Asamblea General de la SIP tuvo lugar el pasado octubre en la ciudad argentina de Córdoba.

La organización, con sede en Miami, organizó además el pasado julio el foro SIPConnect, para abordar los desafíos de la inteligencia artificial.

La SIP, compuesta por más de 1.300 publicaciones de las Américas, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión. EFE

hbc/amv/gpv

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR