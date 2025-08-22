La SIP organizará su 81ª Asamblea General del 16 al 19 de octubre en República Dominicana

Miami (EE.UU.), 22 ago (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) organizará su 81ª Asamblea General en República Dominicana del 16 al 19 de octubre de este año, un encuentro que prestará especial atención a la situación de la libertad de prensa en América, y tendrá una mirada sobre la inteligencia artificial.

El encuentro, que tendrá lugar en Punta Cana, incluirá conferencias de periodistas como el venezolano Boris Muñoz, de The New York Times; Jon Lee Anderson, de The New Yorker; o el nicaragüense exiliado en Costa Rica Carlos Fernando Chamorro, informó la SIP este viernes en un comunicado.

Además, se desarrollarán paneles y presentaciones centrados en «la libertad de prensa y la democracia, sostenibilidad y modelos de negocio, transformación digital, innovación, o inteligencia artificial aplicada al periodismo».

Durante el encuentro también se presentarán los informes por país sobre el estado de la libertad de prensa y se entregarán los Premios a la Excelencia Periodística SIP 2025.

La última Asamblea General de la SIP tuvo lugar el pasado octubre en la ciudad argentina de Córdoba.

La organización, con sede en Miami, organizó además el pasado julio el foro SIPConnect, para abordar los desafíos de la inteligencia artificial.

La SIP, compuesta por más de 1.300 publicaciones de las Américas, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión. EFE

