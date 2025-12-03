La sombra del narcotráfico nubla la estrella de Jimena Araya, ‘Rosita’

Redacción central, 3 dic (EFE).- La estrella de la actriz y DJ venezolana Jimena Romina Araya, conocida como ‘Rosita’, se ha nublado después de que el Gobierno de Donald Trump le haya impuesto sanciones financieras por una supuesta relación sentimental con Héctor Rusthenford Guerrero, alias Niño Guerrero, líder de la banda criminal Tren de Aragua.

Según el Departamento del Tesoro estadounidense, la artista habría brindado «apoyo material» a esta organización, considerada grupo terrorista por la Administración de Donald Trump.

Araya, que es muy popular en las redes sociales, es muy famosa en Venezuela por su interpretación del personaje ‘Rosita’ en programas de humor como ‘Cheverísimo’ y ‘¡A qué te ríes’, de la cadena Venevisión, con el que triunfó a partir de 2010.

La actriz natural de la ciudad de Maracay, Venezuela, donde nació el 5 de septiembre de 1983, comenzó su carrera como modelo a principios de los años 2000 y se adentró en el mundo de la interpretación con papeles en telenovelas como ‘Negra consentida’, ‘El amor las vuelve locas’ o ‘El cuerpo del deseo’, que fue rodada en Miami (Estados Unidos).

En 2012, ya muy popular en el país, fue detenida por su supuesta vinculación con la fuga de Héctor Guerrero de la prisión de Tocorón, en Venezuela. Logró ser puesta en libertad tras abonar una fianza pero su imagen pública resultó dañada.

Su detención provocó un escándalo y el denominado ‘caso Rosita’ afectó a su carrera televisiva.

Distanciada de las cámaras de televisión, en 2017 comenzó su andadura como DJ y comenzó a realizar shows, giras y sesiones en discotecas de Colombia. La Administración Trump sostiene que parte de los beneficios de sus presentaciones las destinó al Tren de Aragua.

Su nombre también ha estado vinculado a otros delincuentes. Fue pareja de Carlos Rafael Galíndez, alias ‘Carlos Breaker’, calificado como uno de los líderes del Tren de Aragua y que fue hallado desmembrado en una carretera de Caracas en 2016.

Otra de sus parejas, el expresidiario y actor Luidig Ochoa fue asesinado en 2014 cuando intentaron robar su motocicleta.

Jimena Araya, con varios millones de seguidores en Instagram, está desde este 3 de diciembre en el punto de mira del Gobierno estadounidense. EFE

