La tasa del paro en el Reino Unido sube al 5,2 %, el nivel más alto en cinco años

1 minuto

Londres, 17 feb (EFE).- La tasa del desempleo en el Reino Unido subió al 5,2 % entre octubre y diciembre de 2025, el nivel más alto en cinco años, según informó este martes la Oficina nacional de estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés).

En el trimestre entre septiembre y noviembre de 2025, la tasa del paro se había situado en el 5,1 %.

El empleo entre la población de 16 a 64 años se situó en el 75 % entre octubre y diciembre del año pasado, un ascenso respecto a septiembre a noviembre -cuando se colocó en el 75,1 %-, mientras que la tasa de inactividad económica alcanzó el 20,8 %.

El crecimiento de los salarios en el sector público fue del 7,2 % en los últimos tres meses de 2025, mientras que en el privado fue del 3,4 %.

El número de personas en nóminas en el Reino Unido cayó el pasado enero en 11.000 hasta llegar a los 30,3 millones, si bien este último dato está pendiente de una revisión, según el organismo.

La directora de estadísticas de la ONS, Liz McKeown, dijo que el número de trabajadores en nómina disminuyó aún más en el último trimestre del año, «lo que refleja una débil actividad de contratación».

Los últimos datos, añadió, muestran que «más personas que estaban desempleadas ahora buscan activamente empleo». EFE

