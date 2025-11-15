La tormenta Claudia deja lluvias intensas e inundaciones en Reino Unido y en Irlanda

3 minutos

Londres, 15 nov (EFE).- La tormenta Claudia dejó este sábado lluvias intensas y provocó graves inundaciones a su paso por el Reino Unido, en especial en Inglaterra y el sur de Gales, así como en algunas partes de Irlanda.

La Agencia Ambiental de Inglaterra (EA, por sus siglas en inglés), indicó en un comunicado emitido poco antes del mediodía del sábado que había vigentes más de 200 avisos y alertas por riesgos de inundación.

El organismo medioambiental informó asimismo de que, por el momento, una veintena de viviendas se han inundado a causa de la tormenta Claudia, incluyendo algunas en la zona de Cumbria (noroeste inglés) que ya habían sufrido inundaciones por lluvias antes, mientras que unas 12.000 propiedades han podido ser protegidas con defensas temporales tras la intervención de los agentes de la EA.

«Lamentamos profundamente las inundaciones sufridas en los últimos días. Si bien solo han afectado a un pequeño número de viviendas, no deja de ser devastador para quienes se han visto perjudicados», dijo en la nota el responsable de turno de inundaciones de la EA, Joe Cuthbertson.

Una de las áreas más perjudicadas por la tormenta Claudia ha sido Gales, donde se ha declarado un «incidente grave» en la zona de Monmouth, al sur, y el Gobierno regional ha pedido a los vecinos que eviten cualquier tipo de desplazamiento para despejar las carreteras y ayudar a las labores de los servicios de emergencia.

La diputada del partido populista de derechas Reform UK en el Parlamento galés Laura Anne Jones agregó en la red social X que también se han provocado cortes de luz en Monmouth y que los damnificados han sido evacuados al polideportivo de la localidad.

Y ha alentado a la población a realizar donaciones para «quienes no tuvieron tiempo de recoger sus pertenencias».

Las imágenes difundidas por los medios británicos y a través de las redes sociales muestran coches, casas y negocios completamente sumergidos en el agua, así como a los efectivos atravesando las calles para rescatar a las personas aisladas por las inundaciones.

Según los datos difundidos este sábado por la Oficina Meteorológica del Reino Unido (Met Office), un pluviómetro en Tafalog in Gwent, Gales, registró una acumulación de 119,6 milímetros (mm) de lluvia entre la tarde del jueves y la primera hora de la mañana del sábado y otro de Suckley (centro de Inglaterra) 80,6 mm en el mismo periodo.

La tormenta Claudia también causó estragos en Irlanda, principalmente en el condado de Wexford, al sureste de la isla, donde las lluvias han inundado locales y viviendas y han dejado a más de 3.000 personas sin electricidad. EFE

rb/agf