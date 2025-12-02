La tos ferina sube en Argentina con siete muertes en 2025 con una caída en la vacunación

3 minutos

Buenos Aires, 2 dic (EFE).- Los casos de tos ferina, también conocida como tos convulsa o coqueluche, se encuentran en aumento en Argentina, donde se registraron 627 contagios confirmados y 7 muertes en lo que va de 2025, en un contexto de descenso de las coberturas de vacunación, según el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud.

Las víctimas fatales son cuatro bebés de entre 6 y 23 meses y tres lactantes menores de 2 meses, que no había recibido la vacunación correspondiente, ni sus madres, en el caso de los recién nacidos.

La tos ferina es una infección respiratoria causada por la bacteria Bordetella pertussis, caracterizada por una tos intensa y persistente que puede extenderse durante semanas.

Altamente contagiosa y de circulación mundial, puede provocar complicaciones graves, especialmente en lactantes y personas con enfermedades crónicas.

Los casos se registraron principalmente en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Salta, Tierra del Fuego, ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe.

Hubo también un aumento reciente de casos en personas mayores de 20 años, asociado a un brote activo en la provincia sureña de Tierra del Fuego, según el informe del ministerio.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó en junio de 2025 sobre el resurgimiento de la enfermedad en América Latina e instó a reforzar la vigilancia epidemiológica.

En Argentina, el incremento comenzó a fines de 2024, pero los casos reportados hasta octubre de 2025 triplican los del año anterior, según un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) en base a cifras oficiales.

Caída histórica de la vacunación

Argentina registra un descenso sostenido de las coberturas de vacunas en los últimos años, en línea con una tendencia regional y global.

La SAP advirtió que la cobertura de la tercera dosis de la vacuna quíntuple, de refuerzo contra la tos ferina, aplicada a los seis meses, cayó en promedio diez puntos respecto a la etapa previa a la pandemia, lo que implica que más de 115.000 lactantes no completaron esquemas fundamentales.

Sobre la situación, manifestó su «profunda preocupación por los niveles críticamente bajos de vacunación en niños, niñas y adolescentes».

Según la SAP, la cobertura del refuerzo de la tos ferina que deben darse los niños a los 11 años cayó del 82 % al 54 % en 2024 y la vacunación de embarazadas para la enfermedad se ubica en 69 %, afectando la inmunidad que protege a los recién nacidos.

El Calendario Nacional de Vacunación de Argentina, gratuito y obligatorio, contempla la protección contra la tos ferina con la vacuna quíntuple o pentavalente a los 2, 4 y 6 meses; un primer refuerzo entre los 15 y 18 meses; un segundo on triple bacteriana celular a los 5 años; y un tercero con triple bacteriana acelular a los 11 años.

También deben aplicarse una dosis las embarazadas, a partir de la semana 20, el personal de salud y convivientes de recién nacidos prematuros: una dosis cada cinco años.

La SAP resaltó que la vacunación «es la herramienta más eficaz para prevenir las formas graves y las muertes por coqueluche (tos ferina). Se enfatiza la importancia de alcanzar y mantener coberturas de igual o mayor a 95 % en todos los grupos objetivo». EFE

lgu/lar