La U cae ante el colista Grau y Cristal ante FC Cajamarca en el Torneo Apertura peruano

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Lima, 15 may (EFE).- Universitario de Deportes, el vigente campeón del fútbol peruano, perdió este viernes por 0-1 ante Atlético Grau, mientras que Sporting Cristal también fue derrotado por 3-1 por FC Cajamarca, en el inicio de la decimoquinta jornada del Torneo Apertura del fútbol peruano.

La U lució su peor cara y ahondó la crisis de resultados que lo han dejado sin opciones de ganar el Apertura, tras perder en su estadio frente al colista del torneo, que lo venció con un gol del delantero Raúl Ruidiaz.

Los cremas sufrieron a los 32 minutos de juego la expulsión del extremo Andy Polo y luego no pudieron recomponerse en el encuentro que marcó la despedida del entrenador interino Jorge Araujo, que desde este sábado será reemplazado por el argentino Héctor Cúper, quien siguió el partido desde uno de los palcos del Estadio Monumental.

El resultado dejó a Universitario en la cuarta posición del Apertura, con 25 puntos, a 8 de Alianza Lima, su clásico rival y el líder de la competencia, que este sábado visitará al Cienciano en la altura andina de la ciudad del Cusco.

Grau, por su parte, se mantuvo en el último puesto, aunque ahora con 13 puntos, los mismos que Sport Boys, que este sábado recibirá al Cusco con la urgencia de conseguir una victoria.

A su turno, Sporting Cristal también sufrió una aparatosa caída por 3-1 en su visita al FC Cajamarca, que lo derrotó con goles del argentino Hernán Barcos, el ecuatoriano Jonathan Betancourt y el nacional Sebastián Peneau, y el descuento del centrocampista peruano Yoshimar Yotún.

Con el resultado, FC Cajamarca avanzó hasta la decimoquinta posición del torneo, con 15 puntos, mientras que Cristal quedó temporalmente en el duodécimo puesto, con 16 unidades y a la espera de los resultados que obtengan otros cuatros equipos para conocer si entra en zona descenso.

En la decimoquinta y antepenúltima jornada del Apertura también se enfrentarán Melgar con Sport Huancayo, Juan Pablo II con Alianza Atlético, Chankas con CD Moquegua, ADT con Comerciantes Unidos y Deportivo Garcilaso con UTC. EFE

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