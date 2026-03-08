La UCV acumula seis partidos ganados en fila y lidera el Torneo Apertura de Venezuela

Caracas, 8 mar (EFE).- Universidad Central de Venezuela (UCV) acumula seis partidos ganados en fila y es el líder del Torneo Apertura venezolano, tras golear por 1-5 a Rayo Zuliano en la sexta jornada, que empezó el viernes y finaliza este domingo.

Rayo Zuliano abrió el marcador al minuto 33 con un gol del colombiano Samuel Orejuela. Sin embargo, UCV reaccionó seis minutos después y empató gracias a una anotación de Vicente Rodríguez. Antes del descanso, Daniel De Sousa marcó un doblete que permitió a los visitantes irse con la ventaja al entretiempo.

En la segunda mitad, la UCV amplió su ventaja con dos goles más del colombiano Juan Manuel Cuesta, a los minutos 72 y 91, respectivamente, y sentenció el partido. Además, el extremo Samuel Sosa fue una de las figuras del encuentro con tres asistencias.

De esta manera, UCV -campeón de la liga el año pasado- se ubica en la primera posición con 18 puntos. Le siguen Deportivo La Guaira (14), que venció por la mínima a Estudiantes de Mérida.

De tercero, se ubica Deportivo Táchira con 10 puntos tras ganar por 0-1 a Caracas y de cuarto Rayo Zuliano con 9.

El Torneo Apertura, que abre la temporada 2026 de la Primera División de Venezuela con la participación de 14 equipos, se juega en el formato todos contra todos.

Los mejores ocho de la primera ronda se clasifican a la fase de cuadrangulares, que transcurren en partidos de ida y vuelta.

Los primeros de los grupos A y B pasarán a la final y el equipo que resulte ganador se enfrentará al campeón del Clausura, la segunda competición del año. EFE

