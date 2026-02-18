La UE abre un canal directo para atraer talento indio tras el acuerdo comercial

Nueva Delhi 18 feb (EFE).- La UE inauguró este miércoles en Nueva Delhi su primera oficina del Portal Jurídico Europeo fuera de sus fronteras, un paso con el que busca asegurar el flujo de talento tecnológico indio hacia los 27 Estados miembros y desbloquear uno de los puntos más sensibles de las negociaciones comerciales bilaterales.

El acto de apertura contó con la presencia de la vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica de la Unión Europea (UE), Henna Virkkunen, y con el ministro de Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar.

Virkkunen subrayó en un comunicado oficial tras el encuentro que «las competencias digitales son la columna vertebral de la transición tecnológica y gracias a la oficina del Portal Jurídico Europeo en la India, la Unión Europea reforzará su capacidad de ser un imán para el talento».

La oficina ayudará a las empresas europeas aprovechar esta reserva de talento para fortalecer su competitividad, según Bruselas.

Esta infraestructura busca centralizar la información sobre las vías de movilidad y los requisitos de cualificación en toda la UE, ofreciendo a los ingenieros indios una alternativa frente a los mercados tradicionales de Estados Unidos y permitiendo que el bloque europeo compita por la mano de obra más avanzada en inteligencia artificial y desarrollo de software.

El comisario Brunner destacó en el mismo documento que la oficina de Nueva Delhi «desempeñará un papel clave, al conectar el talento indio en las tecnologías de la información con los empleadores de la Unión Europea».

La puesta en marcha de este portal piloto fue anunciada originalmente el pasado 27 de enero durante la decimosexta Cumbre Unión Europea-India, y se consolida como el avance más concreto para reducir las fricciones burocráticas que hasta ahora dificultaban la integración del capital humano indio en el mercado laboral europeo.

Con esto, la UE permite que el talento fluya hacia las empresas europeas con vacantes tecnológicas y, a cambio, la India recibe el reconocimiento de socio preferente que tanto necesitaba para estampar su firma en el acuerdo comercial global. EFE

