La UE acuerda un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania sin recurrir a activos rusos

5 minutos

Los líderes europeos decidieron en la madrugada del viernes prestar 90.000 millones de euros a Ucrania, sin recurrir a los activos rusos que tienen congelados ante la imposibilidad de lograr un consenso sobre esa solución.

El acuerdo, que se alcanzó tras más de un día de negociaciones en una cumbre celebrada en Bruselas, ofrece a Kiev un salvavidas que necesitaba con urgencia, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, presiona para poner fin a la guerra iniciada en 2022.

«Hemos llegado a un acuerdo. Se aprobó la decisión de conceder una ayuda de 90.000 millones de euros (unos 105.500 millones de dólares) a Ucrania para 2026-2027», escribió en la red social X el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

La UE envía así un «mensaje claro» al presidente ruso, Vladimir Putin, «para poner fin a la guerra», declaró por su parte el canciller alemán, Friedrich Merz, a pesar de ser un ferviente defensor de utilizar los activos de Moscú.

El presidente francés, Emmanuel Macron, matizó que en las «próximas semanas» habrá que encontrar «la manera de que los europeos, con una buena organización, reanuden un diálogo completo con Rusia con total transparencia».

Los 27 Estados del bloque debían encontrar a toda costa una solución duradera para financiar a Ucrania, que corría el riesgo de quedarse sin dinero en el primer trimestre del próximo año.

En octubre se comprometieron a garantizar, durante los próximos dos años, la mayor parte del apoyo financiero y militar a Kiev, tras el cierre del grifo estadounidense decidido por Donald Trump.

A falta de consenso sobre utilizar los activos del banco central ruso, totalmente inédito y de alto riesgo, los europeos se han puesto de acuerdo en un préstamo común.

«Nos comprometimos y hemos cumplido nuestra promesa», se felicitó ante la prensa Costa, que dirigió los trabajos de la cumbre.

«Garantizar 90.000 millones de euros a otro país para los próximos dos años, no creo que se haya visto nunca en nuestra historia», opinó la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, cuyo país ocupa la presidencia del Consejo de la UE hasta finales de año.

– ¿Hablar con Putin? –

Ahora «volverá a ser útil hablar con Vladimir Putin», aseguró por su parte el presidente francés, Emmanuel Macron, tras el anuncio.

Las necesidades de financiación de Kiev se calculan en 137.000 millones de euros, y la UE se ha comprometido a asumir dos tercios, es decir, 90.000 millones. El resto debía ser aportado por otros aliados de Ucrania, como Noruega o Canadá.

Los europeos van a conceder a Ucrania un préstamo sin intereses y financiado con cargo al presupuesto de la Unión Europea, que solo tendrá que devolver si Rusia le paga una indemnización, precisó ante la prensa la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

«Tras largas discusiones» está claro que el recurso a los activos rusos «requiere más trabajo», había anticipado la madrugada del viernes un funcionario de la UE, bajo condición de anonimato.

El acuerdo estuvo estancado durante semanas debido a la fuerte reticencia de Bélgica, donde se encuentra la mayor parte de estos activos congelados, unos 210.000 millones de euros. La idea era utilizarlos para financiar un «préstamo de reparación» de 90.000 millones a favor de Ucrania.

Las horas de negociaciones, primero entre diplomáticos y luego entre los dirigentes europeos, reunidos el jueves por la noche en cónclave, no permitieron llegar a un compromiso.

– «Todo el mundo está aliviado» –

El primer ministro belga, Bart De Wever, exigió ya en octubre a sus socios garantías casi ilimitadas para evitar el riesgo de un reembolso anticipado o de represalias rusas.

«La decisión está tomada, todo el mundo está aliviado», celebró De Wever al término de la reunión.

El acuerdo sobre el préstamo se alcanzó entre los 27 miembros de la UE, pero la operación solo se llevará a cabo entre 24, ya que Hungría, Eslovaquia y República Checa, tres países reacios a apoyar financieramente a Ucrania, quedan exentos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había pedido horas antes en Bruselas, adonde se desplazó para reforzar su mensaje, que se debía tomar una decisión rápidamente sobre los activos rusos.

Solo fue escuchado en parte tras abogar sin descanso por que Moscú pagara. Aun así, Ucrania sigue teniendo la seguridad de contar con los fondos necesarios mientras continúan los combates a pesar de las intensas negociaciones en curso

Trump volvió a mostrarse impaciente el jueves, al invitar a Ucrania a «actuar rápidamente», antes de que Rusia «cambie de opinión».

Zelenski confirmó también la celebración de nuevas conversaciones en Estados Unidos, el viernes y el sábado.

