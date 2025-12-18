La UE adopta plan para incentivar inversiones militares europeas y cooperación con Kiev

3 minutos

Bruselas, 18 dic (EFE).- El Consejo de la Unión Europea adoptó este jueves formalmente el reglamento por el que se incentivan las inversiones relacionadas con la defensa en el presupuesto de la UE para aplicar el plan “Rearmar Europa” y que abre la puerta a colaboraciones con Ucrania.

Esta nueva legislación introduce ajustes jurídicos destinados a apoyar inversiones relacionadas con la defensa más rápidas, flexibles y coordinadas en toda la UE, indicó el Consejo en un comunicado.

De este modo, se facilitará la financiación de tecnologías de doble uso y se reforzará la base industrial y tecnológica de defensa de Europa (EDTIB, según sus siglas en inglés) ante los crecientes retos geopolíticos.

En concreto, el reglamento adoptado modifica cinco programas clave de la UE -el Programa Europa Digital, el Fondo Europeo de Defensa, el Mecanismo Conectar Europa, la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP) y Horizonte Europa-, a fin de que puedan utilizarse de manera más eficaz.

Entre otras cosas, las nuevas normas permiten a Ucrania asociarse al Fondo Europeo de Defensa, lo que crea nuevas oportunidades para que las entidades ucranianas se sumen en el futuro a las actividades de investigación y desarrollo colaborativos de la UE en materia de defensa.

“Esta medida subraya el compromiso duradero de la UE con la seguridad, la resiliencia y la integración gradual de Ucrania en la base industrial y tecnológica de defensa europea”, subrayó el Consejo.

Por lo que respecta al programa de investigación Horizonte Europa, se mantiene su carácter civil general, pero uno de sus instrumentos financieros podrá apoyar en el futuro también a empresas de doble uso y relacionadas con la defensa.

Las nuevas normas sobre el establecimiento y el control de las entidades elegibles, similares a las acordadas en el contexto de SAFE (instrumento para dar préstamos a inversiones militares conjuntas) o del EDIP (Programa Europeo de la Industria de Defensa), permitirán tener en cuenta la especificidad de dichas actividades.

El Programa Europa Digital, el STEP y el Mecanismo Conectar Europa, han incorporado modificaciones para movilizar esos programas de la Unión para inversiones en materia de defensa, agregó el Consejo, que adoptó el reglamento mediante procedimiento escrito tras el voto favorable del Parlamento Europeo el 16 de diciembre.

Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El Consejo recordó que a Comisión Europea propuso el pasado abril un paquete legislativo de simplificación para facilitar que los programas existentes de la UE apoyaran proyectos con aplicaciones de doble uso o de defensa.

Esta iniciativa se complementa con el denominado “paquete ómnibus de preparación para la defensa” presentado en junio por la Comisión, sobre el que se espera que comiencen las negociaciones entre el Consejo y la Eurocámara -los colegisladores- el próximo año.

Ambas propuestas tienen por objeto incentivar las inversiones relacionadas con la defensa y mejorar la preparación de Europa en materia militar, tal y como solicitó el Consejo Europeo en marzo pasado. EFE

rja/jaf/rf