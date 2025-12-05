La UE celebra la firma del pacto de paz entre la República Democrática del Congo y Ruanda

Bruselas, 5 dic (EFE).- La Unión Europea (UE) celebró este viernes la firma del acuerdo de paz que pretende poner fin al conflicto entre la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda en Washington en presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el jueves.

«La Unión Europea celebra la firma de los Acuerdos de Washington para la Paz y la Prosperidad, incluido el Marco de Integración Económica Regional, por el presidente de Ruanda, Paul Kagame, y el presidente de la RDC, Félix Tshisekedi, en Washington el 4 de diciembre de 2025», declaró en un comunicado un portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

Agregó que el club comunitario «elogia los esfuerzos de Estados Unidos» y que el compromiso «renovado» de la RDC y Ruanda para «buscar una solución política al conflicto en curso en el este de la República Democrática del Congo es un paso importante».

«También lo es el progreso logrado entre la RDC y el (grupo rebelde congoleño) Movimiento 23 de Marzo bajo los auspicios de Catar en Doha. Al mismo tiempo, la UE lamenta la continuación de las hostilidades y la violencia en el este de la RDC y las persistentes crisis humanitaria y violaciones de los derechos humanos», indicó.

Subrayó que la UE «insta de nuevo a todos los actores a cumplir sus compromisos y pide la rápida implementación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 2773, los Acuerdos de Washington y el Acuerdo Marco de Doha».

«Un alto el fuego efectivo se necesita con urgencia», aseveró el portavoz.

Asimismo, reiteró el «firme apoyo» de la UE a «una solución pacífica del conflicto en el este de la RDC» y que está «preparada para desempeñar su papel contribuyendo a construir la paz mediante la integración económica regional».

«La inclusividad de los procesos a nivel regional y nacional es primordial. La UE subraya la importancia de los esfuerzos liderados por la Unión Africana para lograr una paz sostenible, como se reafirmó en la séptima cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana en Angola el 24 y 25 de noviembre», expuso el portavoz.

Los presidentes de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, y de Ruanda, Paul Kagame, firmaron este jueves en Washington un acuerdo de paz en presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de poner fin al conflicto entre ambos países.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco).

La crisis en el este congoleño se agravó a finales de enero pasado, cuando el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo, respaldado por Ruanda -según la ONU y varios países occidentales-, tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, y semanas después de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur.

En junio pasado, la RDC y Ruanda ratificaron su acuerdo de paz en Washington, durante una ceremonia en el Departamento de Estado, con la presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, y de los ministros de Exteriores de ambos países.

Sin embargo, la violencia continuó en la región, y en noviembre representantes de la RDC y del grupo rebelde firmaron en Doha un acuerdo marco, mediado por Catar, con el objetivo de alcanzar una paz definitiva. EFE

