La UE condena anuncio de Irán de calificar terroristas a los ejércitos de los Veintisiete

3 minutos

Bruselas, 2 feb (EFE).- La Unión Europea rechazó este lunes el anuncio de Irán de considerar terroristas a los ejércitos de los países del club comunitario, en represalia por la decisión de los Veintisiete de declarar terrorista al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) por la represión de las protestas en ese país.

«Rechazamos el anuncio (por parte de Irán) de la inclusión de los ejércitos de la UE como tales en la lista y la acusación de terrorismo en su conjunto», dijo el portavoz comunitario Anouar El Anouni en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

El mismo portavoz se refirió a las palabras de la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, en el último Consejo de Asuntos Exteriores, celebrado el pasado jueves, cuando dijo que la UE espera «que los canales diplomáticos permanezcan abiertos» tras la decisión de incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas de la UE.

La vía diplomática, subrayó hoy el portavoz comunitario, «también debe (…) seguir formando parte de nuestras herramientas» y recordó que la jefa de la diplomacia europea «está en contacto regular con todos los socios de la región».

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó el domingo que la República Islámica considera terroristas a los ejércitos de los países de la Unión Europea (UE), en represalia por la última decisión europea.

Se trata de la respuesta iraní a la decisión de los ministros de Exteriores de la UE, que el jueves pasado alcanzaron un acuerdo político para incluir a la Guardia en la lista de organizaciones terroristas del bloque por la represión de las protestas en Irán.

La decisión de la UE ha sido en gran medida simbólica, puesto que Irán ya está sujeta a una amplia gama de sanciones europeas, incluidas algunas destinadas a prevenir la proliferación nuclear.

La UE adoptó por primera vez medidas restrictivas contra personas y entidades implicadas en actos de terrorismo en Irán en diciembre de 2001, a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre de ese año.

Todas las personas, grupos y entidades incluidos están sujetos a medidas relacionadas con la inmovilización de fondos y activos financieros y con la cooperación policial y judicial en materia penal.

La decisión de incluir a la CGRI se produce tras la represión de las masivas protestas contra el régimen iraní, en las que murieron 3.117 personas, según la versión oficial iraní, una cifra que organizaciones de derechos humanos opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., sitúan en 6.373, con miles de denuncias de homicidios aún no confirmados y más de 40.000 arrestos. EFE

