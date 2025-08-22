La UE desembolsa 4.050 millones de euros más en ayuda a Ucrania

The Swiss voice in the world since 1935

Bruselas, 22 ago (EFE).- La Unión Europea (UE) anunció este viernes el desembolso de 4.050 millones de euros a Ucrania a través de dos de los programas por los que facilita ayuda al país desde su invasión por parte de Rusia en 2022, unos préstamos con los que -dijo- envía a Kiev «otra fuerte señal de apoyo inquebrantable» ante el conflicto.

El desembolso incluye 3.050 millones de euros a través de la Facilidad para Ucrania, que efectúa los pagos para contribuir a mantener el Estado en funcionamiento y a su reconstrucción, y un millón más vía su programa excepcional de asistencia macrofinanciera a Ucrania.

«La UE manda un mensaje claro: nuestra solidaridad con Ucrania es inquebrantable. Esta nueva financiación subraya nuestro compromiso no sólo con la recuperación de Ucrania sino también con su futuro como país soberano y democrático», dijo en un comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Los 3.050 millones de euros de la Facilidad para Ucrania irán destinados a respaldar la estabilidad macrofinanciera del país, reforzar su administración pública y canalizar reformas clave a largo plazo.

Para completar el desembolso, los países de la Unión Europea han dado el visto bueno al cumplimiento por parte de Ucrania de una serie de indicadores vinculados a reformas en la administración, la gestión de materias primas, la transición verde o los sectores digital y agroalimentario. Bruselas también valora su progreso en las reformas relacionadas con su adhesión a la UE.

Por otro lado, los 1.000 millones adicionales se desembolsaron a través del programa de asistencia macrofinanciero extraordinario de más de 18.000 millones, que representa la contribución europea a la iniciativa del G7 para apoyar financieramente a Ucrania para que pueda cubrir sus necesidades más urgentes.

Según datos de Bruselas, la Unión Europea y sus países han movilizado en total 168.900 millones de euros en apoyo humanitario, financiero y militar desde el inicio de la guerra en 2022.

Ucrania celebra este domingo el 34 aniversario de su independencia en paralelo al incremento de los esfuerzos diplomáticos auspiciados por Estados Unidos para poner fin a la invasión de Ucrania y a la espera de una posible reunión a tres bandas con el presidente de este país, Donald Trump; el ruso, Vladimir Putin; y el ucraniano, Volodímir Zelenski. EFE

