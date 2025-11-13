La UE eliminará la exención de derechos de aduana para los paquetes de menos de 150 euros

(Actualiza con declaraciones de Ursula von der Leyen)

Bruselas, 13 nov (EFE).- Los Estados de la Unión Europea (UE) aprobaron este jueves eliminar la exención de derechos de aduana que aplican a los envíos de valor inferior a 150 euros desde terceros países para frenar la avalancha de pequeños paquetes que llegan sobre todo desde China a través de comercios en línea como Temu o Shein.

Aunque la medida entrará plenamente en vigor en 2028, el acuerdo aprobado hoy por los ministros de Economía y Finanzas prevé trabajar en un mecanismo transitorio que permita empezar a cobrar derechos de aduana ya a principios de 2026 puesto que consideran que el problema es demasiado urgente como para esperar dos años para actuar.

«La eliminación del umbral libre de aranceles significa que los derechos de aduana tendrán que pagarse desde el primer euro en todos los bienes que entren en la UE», dijo la ministra de Finanzas de Dinamarca, Stephanie Lose, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE.

El objetivo de acabar con la exención, que data de 1983, es atajar prácticas fraudulentas, como la fragmentación de los envíos en paquetes más pequeños para evitar el pago de derechos de aduana, y garantizar una competencia más justa para los fabricantes europeos frente a productos de bajo coste que con frecuencia no cumplen la normativa europea.

Los envíos de valor inferior a 150 euros hacia la UE se han más que triplicado en dos años, pasando de 1.200 millones de euros en 2022 a 4.600 millones de euros en 2024, y de estos el 91 % procede de China, según datos de la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario vincula este aumento al «crecimiento exponencial» de comercios en línea chinos como Temu o Shein, que han ganado millones de consumidores en la UE gracias a una «penetrante publicidad en línea, precios bajos y envíos ultra-rápidos».

La llegada masiva de paquetes dirigidos directamente al consumidor dificulta que las autoridades aduaneras controlen los millones de envíos diarios, aumentando el riesgo de que entren productos falsificados o que incumplen las normas europeas de seguridad, a lo que se suma el impacto sobre el medio ambiente ligado a su transporte.

Al mismo tiempo, distorsiona la competencia favoreciendo a los comercios en línea de fuera de la UE frente a los fabricantes europeos, a los que se exige cumplir la normativa comunitaria y pagar derechos de aduana cuando importan en grandes cantidades.

Las infracciones de propiedad intelectual por parte de terceros, por ejemplo, provocan pérdidas equivalentes al 5 % de su facturación anual a las industrias textil y cosmética europeas, que ascienden a casi 9 % en la de juguetes, según la Comisión.

«Este cambio creará una mayor igualdad de condiciones entre las empresas europeas que pagan derechos en todas sus exportaciones y las empresas de fuera de la UE que venden directamente bienes de bajo valor sin pagarlos», dijo la ministra danesa, que incidió en que la reforma busca en particular atajar la «llegada masiva» de este tipo de paquetes desde Asia y China.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el visto bueno de los Estados miembros y dijo que era un «paso fundamental para gestionar mejor el aumento de paquetes pequeños, especialmente procedentes de China».

La mandataria señaló que el acuerdo garantiza «una competencia leal, una aplicación más estricta de la normativa y una mayor protección del consumidor en toda la UE».

La eliminación de la exención arancelaria por parte de la UE llega después de que Estados Unidos haya eliminado también la que aplicaba a los paquetes de menos de 800 dólares en un contexto de tensiones comerciales con China.

Por otro lado, Bruselas ha propuesto en una iniciativa separada introducir una tasa de dos euros por la gestión de cada paquete que llega a las aduanas de la UE, que podría entrar en vigor también en 2026. EFE

