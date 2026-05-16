La UE explora «formas de profundizar» relaciones comerciales con Singapur

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Bruselas, 16 may (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, conversaron este viernes con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, para explorar «formas de profundizar aún más» las relaciones comerciales entre el país asiático y la Unión Europea (UE).

«Excelente llamada con (Lawrence Wong)», compartió este sábado la mandataria europea en redes sociales. «Europa y Singapur son socios sólidos y fiables en un momento en el que las alianzas de confianza son más importantes que nunca. Nuestras relaciones comerciales son prósperas y hemos explorado formas de profundizarlas aún más», añadió.

Para ello, Von der Leyen apuntó a «una mayor participación de Singapur en Horizonte Europa» -el programa de financiación de la UE para proyectos investigación e innovación-, así como «una cooperación más estrecha en materia de inteligencia artificial y semiconductores».

Por otro lado, también mencionó un «posible acuerdo de comercio digital» como forma de fortalecer lazos con la coalición de países del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que incluye a Singapur.

Asimismo, abogó por reforzar las relaciones entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la UE de cara al 50 aniversario de alianza entre ambos bloques.

Por su parte, el primer ministro de Singapur dijo que su llamada reafirmó «la estrecha colaboración» de Singapur y la UE, añadiendo que «Europa es un actor clave en el mundo multipolar actual: un importante bloque económico y una voz destacada en favor del libre comercio y de un orden internacional basado en normas». EFE

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