La UE flexibiliza los objetivos de recorte de CO2 para camiones y autobuses para 2030

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Bruselas, 30 mar (EFE).- La Unión Europea adoptó formalmente este lunes medidas temporales de flexibilidad para que los fabricantes de camiones y autobuses puedan alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones de CO2 en 2030, pero sin alterar sus metas.

«Esta modificación reconoce los retos estructurales a los que se enfrenta actualmente el sector, en particular el lento despliegue de infraestructuras públicas de recarga a lo largo de las autopistas», indicó en un comunicado el Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros.

Según la normativa comunitaria, los nuevos camiones, autobuses y autocares deben recortar sus emisiones de CO2 de sus flotas nuevas en un 15 % a partir de 2025 y en un 43 % desde 2030, para llegar al 90 % en 2040.

Los constructores pueden obtener créditos de emisiones si las flotas vendidas rinden mejor que la trayectoria de reducción definida.

Con la revisión de la legislación adoptada -que propuso la Comisión Europea el pasado 16 de diciembre y que Parlamento y Consejo han respaldado sin modificaciones-, se les permitirá que acumulen esos derechos entre 2025 y 2029, sin necesidad de plegarse a una trayectoria lineal de reducción, más estricta.

«Esta flexibilidad temporal y específica les permitirá generar más créditos de emisiones en los años previos a 2030 y, por tanto, facilitar su cumplimiento a partir de 2030. La flexibilidad pretende incentivar un despliegue más temprano de vehículos pesados de cero emisiones», precisó el Consejo de la UE.

El mecanismo actualizado de cálculo de créditos se aplica específicamente a los camiones pesados (de más de 16 toneladas) y a determinadas categorías de autobuses (de más de 7,5 toneladas).

«No se aplica a los autobuses urbanos, ya que el despliegue de autobuses de cero emisiones está ya bastante avanzado y depende menos de la infraestructura de larga distancia en autopistas», destacó el Consejo, que recordó que camiones, autobuses y autocares son responsables del 25 % de las emisiones del transporte rodado de la UE.

La maniobra legislativa recuerda al trato que la Comisión Europea otorgó antes a los fabricantes de automóviles, a los que inicialmente se les permitió flexibilizar la ruta para llegar a sus metas de recortes de CO2 en 2027 y finalmente se enmendó la normativa para retirar el veto a motor de combustión en la UE en 2035.

La actualización de la legislación comunitaria mantiene el compromiso de revisar las normas sobre emisiones de vehículos pesados en 2027. EFE

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