La UE informa a guatemaltecos sobre el nuevo sistema de autorización de viajes ETIAS

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 8 ene (EFE).- La Unión Europea (UE) implementará a partir del último trimestre de 2026 el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), un requisito de entrada para los ciudadanos no pertenecientes a la UE exentos de visado, como es el caso de Guatemala, dijo este jueves el jefe de misión adjunto del bloque en el país centroamericano, Mirko Puig.

La medida abarca el espacio Schengen, un área de libre circulación sin fronteras internas, que incluye a 26 países miembros de la UE y a cuatro países extracomunitarios.

Puig detalló que la implementación no será inmediata, sino que contará con fases de adaptación: inicialmente habrá un «período transitorio» de al menos seis meses durante el cual se recomendará obtener la autorización, aunque no se rechazará el ingreso a quien no la tenga.

Seguirá un «período de gracia» de otros seis meses, en el que se permitirá entrar una única vez sin el documento antes de que su uso sea estrictamente obligatorio.

Esta normativa afectará a cerca de 1.400 millones de personas que planeen realizar estancias cortas — de hasta 90 días en un período de 180 — en cualquiera de los 30 países suscritos al sistema.

La autorización será totalmente digital, estará vinculada al pasaporte del viajero y tendrá una validez de tres años o hasta la caducidad del documento de viaje, lo que ocurra primero. Además, tendrá un coste de 20 euros, aunque se contemplan exenciones para ciertos grupos.

Puig recordó que poseer el ETIAS es una condición necesaria pero «no garantiza la entrada», ya que la decisión final recae en el control fronterizo.

El funcionario enfatizó que el sistema busca reforzar la seguridad de las fronteras exteriores de la UE, permitiendo un control previo de los visitantes exentos de visado, sin alterar la política de libre circulación para estancias de corta duración. EFE

