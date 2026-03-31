La UE lamenta la violencia e irregularidades en las elecciones locales en Serbia

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Zagreb, 31 mar (EFE).- La delegación de la Unión Europea (UE) en Serbia lamentó este martes las irregularidades y los incidentes violentos ocurridos durante las elecciones locales celebradas el domingo en diez municipios y ciudades de Serbia.

“Lamentamos el número de irregularidades e incidentes denunciados durante las elecciones, la desigualdad de condiciones y observamos con preocupación los informes de actos de violencia contra observadores independientes, ciudadanos, representantes de partidos políticos y trabajadores de los medios de comunicación”, destacó la misión europea en un comunicado.

La UE se sirve de informes de observadores del Consejo de Europa para instar a las autoridades serbias a exigir responsabilidad a los perpetradores y recordó que el funcionamiento de las instituciones democráticas de Serbia, país candidato a la UE, es fundamental para su proceso de adhesión.

Las elecciones del domingo estuvieron marcadas por numerosos incidentes, incluidas peleas físicas, amenazas con pistolas, palos y hachas, que dejaron heridos y detenidos.

El Gobierno del presidente serbio, el populista Aleksandar Vucic, y los universitarios y la oposición por el otro, se acusan mutuamente de la violencia desatada.

La oposición y los estudiantes aseguran que varones encapuchados, a los que acusan de ser «matones» del partido SNS de Vucic, intimidaron y atacaron a los observadores y a los periodistas, arrebatándoles los teléfonos móviles con los que grababan las irregularidades electorales y ocasionándoles lesiones.

Vucic proclamó poco después del cierre de las urnas una victoria absoluta los diez municipios donde se celebraron los comicios, de forma que el SNS y sus socios siguen en poder en todas las localidades del país, con la excepción de varios poblados mayoritarmiente por albaneses o bosnios étnicos. EFE

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