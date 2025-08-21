La UE no esquiva el arancel de EE.UU. del 15 % al vino y alcohol, pero buscará reducirlo

Bruselas, 21 ago (EFE).- El vino y las bebidas espirituosas europeas quedarán sujetas a un arancel máximo del 15 % por parte de Estados Unidos bajo el acuerdo entre Bruselas y Washington para evitar la guerra comercial, pero la Comisión Europea buscará reducir la tarifa que se aplica a esta categoría de productos en futuras conversaciones con EE.UU.

«Este era uno de los intereses ofensivos más importantes de la Unión Europea. Desafortunadamente, no logramos incluir este sector entre los que seguirían en el nivel de nación más favorecida. Me gustaría añadir una palabra importante y es que no lo hemos logrado todavía», dijo este miércoles en rueda de prensa el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic.

Sefcovic dio cuenta de la declaración conjunta entre la UE y EE.UU. que detalla por escrito los términos acordados por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su reunión de julio, incluyendo que Washington aplicará un arancel tope del 15 % a bienes europeos como los automóviles, los productos farmacéuticos o los semiconductores.

Tal y como se esperaba, el vino y las bebidas espirituosas (alcoholes con una cierta graduación, como el ron, whisky, brandy, ginebra o vodka) se verán afectados por este arancel máximo del 15 %, pero Sefcovic subrayó este jueves que ambos equipos negociadores se han comprometido a seguir explorando en qué sectores se podrían reducir los aranceles en el futuro.

«Las puertas no están cerradas para siempre. Esto es muy importante para nosotros, trabajaremos con nuestros socios estadounidenses para abrir el número de sectores en los que nos gustaría ver aranceles más bajos», dijo Sefcovic.

Fuentes comunitarias se mostraron convencidas de que sus homólogos estadounidenses comparten con Bruselas la visión de que se trata de un tipo de productos que «ambos lados manufacturan y disfrutan» y en el que se aprecian especialmente «los valores locales y los tradiciones».

El sector del vino, reconoció, está levemente menos equilibrado que el de las bebidas espirituosas pero también se trata de un producto que se vende «en gran cantidad» en restaurantes estadounidenses.

La misma fuente apuntó a que el equipo negociador europeo percibe «receptividad y sensibilidad» por parte de sus homólogos estadounidenses en este sentido y dijo que «espera» ver resultados en próximas conversaciones, aunque no precisó cuándo podrían producirse avances. EFE

