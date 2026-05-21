La UE rebaja sus previsiones de crecimiento en la eurozona ante la guerra en Oriente Medio

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La economía de la eurozona crecerá menos de lo previsto en 2026 y la inflación será considerablemente más alta de lo pronosticado, indicó el jueves la Comisión Europea, ante el impacto de la guerra en Oriente Medio y la consiguiente crisis energética.

El órgano ejecutivo de la Unión Europea prevé ahora un crecimiento del 0,9% del Producto Interior Bruto (PIB) este año en los 21 países que comparten moneda común, cuando en noviembre estimaba un 1,2%.

Por lo tanto, se espera que la eurozona pierda medio punto de crecimiento con respecto al año pasado.

La desaceleración debería ser especialmente acusada en Alemania, la primera economía de la zona euro, con un crecimiento que ahora se espera que sea de solo del 0,6% este año, la mitad de lo previsto en noviembre.

Estas previsiones más pesimistas se derivan directamente de la subida vertiginosa de los precios del petróleo y la energía como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, con una inflación que se prevé que alcance el 3% este año en la eurozona, mientras que, hasta ahora, la Comisión apuntaba a un 1,9%.

«El conflicto en Oriente Medio ha provocado un grave choque energético, lo que pone aún más a prueba a Europa, que ya se enfrenta a un entorno geopolítico y comercial inestable», reconoció el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis.

Este diagnóstico más pesimista quedó confirmado por la última publicación del índice PMI de S&P Global, que señala una aceleración de la contracción de la actividad en el sector privado durante el mes de mayo.

Para 2027, la Comisión Europea espera una modesta mejora, con un crecimiento que debería repuntar hasta el 1,2% en la eurozona (es decir, 0,2 puntos menos de lo previsto anteriormente), gracias a una marcada desaceleración de la inflación.

Esta debería bajar al 2,3% el año que viene, cerca del objetivo del Banco Central Europeo fijado en el 2%.

Pero estas previsiones son frágiles, ya que la trayectoria de la economía dependerá de la evolución de la situación en Oriente Medio, por el momento muy incierta.

La Comisión Europea, que ya a principios de marzo había advertido del riesgo de un «grave choque de estanflación», es decir, la combinación de un crecimiento débil y una inflación elevada, elaboró así un escenario alternativo, en el que los precios de la energía seguirían subiendo hasta finales de año y no empezarían a bajar hasta el año que viene.

«En tal escenario, la inflación no se moderaría y la actividad económica no lograría repuntar en 2027», advierte Bruselas.

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