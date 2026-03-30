La Unesco condena ataques a universidades e instituciones educativas en Oriente Medio

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París, 30 mar (EFE).- La organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) condenó este lunes «inequívocamente» los ataques contra universidades e instituciones educativas en Oriente Medio y rechazó «enérgicamente» cualquier amenaza o ataque deliberado contra dichas instituciones como forma de represalia.

«Las instituciones educativas deben seguir siendo espacios dedicados al conocimiento y la cooperación internacional», subrayó la Unesco en un comunicado publicado también en sus redes sociales en el que expresó su «profunda preocupación» por los recientes acontecimientos que afectan a las instituciones de educación superior en Oriente Medio.

Pese a reconocer los esfuerzos realizados para garantizar la seguridad y la continuidad de la educación superior pese a la guerra en Oriente Medio, la Unesco instó a todas las partes a ejercer la «máxima moderación» y a respetar «plenamente» sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, en particular la Resolución 2601 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Irán denunció este domingo un nuevo ataque israelí-estadounidense contra la Universidad Tecnológica de Isfahán, en el centro del país, por segunda vez en los últimos días y después de la ofensiva de la víspera contra la Universidad de Ciencia y Tecnología en Teherán.

La Universidad Tecnológica de Isfahán ya había sido atacada el jueves pasado y este sábado fue alcanzada la Universidad de Ciencia y Tecnología en la capital iraní, sin causar muertos.

El ministro de Ciencia iraní, Hosein Simaei Sarraf, afirmó la víspera que cerca de 20 universidades, residencias estudiantiles y centros de educación superior han sido atacados desde el inicio de la guerra en Irán.

Denunció que estos ataques contradicen los procedimientos judiciales y las convenciones internacionales, según los cuales los espacios académicos deben estar excluidos de la guerra.

La Guardia Revolucionaria aseguró que todas las universidades de Israel y de Estados Unidos «son objetivos legítimos hasta que dos universidades sean atacadas en respuesta por las iraníes que han sido destruidas». EFE

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