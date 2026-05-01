La Unesco otorga el premio de libertad de prensa al Sindicato de Periodistas Sudaneses

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La Unesco otorgó este jueves su premio mundial de la libertad de prensa al Sindicato de Periodistas Sudaneses, que denuncia los ataques deliberados contra los reporteros que cubren el conflicto civil en ese país africano.

Desde el inicio de la guerra en 2023, este sindicato ha documentado la muerte de 32 periodistas, 556 violaciones de derechos de empleados de prensa y el cese de actividad de numerosos diarios y radios.

El presidente del sindicato y corresponsal de la AFP en Sudán, Abdelmoneim Abu Idris Ali, dijo que el reconocimiento es «un homenaje a todos los periodistas sudaneses que continúan defendiendo la verdad y la libertad de prensa en condiciones extremadamente difíciles y peligrosas».

El ejército sudanés y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) libran un violento conflicto desde abril de 2023 que ha dejado decenas de miles de muertos y once millones de desplazados.

«Los miembros del Sindicato de Periodistas Sudaneses han demostrado una valentía extraordinaria y una dedicación inquebrantable», aseguró el director general de la Unesco, Khaled El Enany, en un comunicado.

«Pese a las inmensas dificultades, continúan día a día suministrando informaciones exactas y vitales a sus comunidades, en el momento en que más lo necesitan», agregó.

El premio mundial de la libertad de la prensa de la Unesco está bautizado en honor de Guillermo Cano, un periodista colombiano asesinado en 1986.

Recompensa cada año «una persona, una organización o una institución que haya aportado una contribución a la defensa o a la promoción de la libertad de prensa», según la Unesco.

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