La violencia doméstica mató a 11 mujeres y 2 hombres en Portugal hasta junio

Lisboa, 29 sep (EFE).- Las autoridades portuguesas registraron entre enero y junio de 2025 el homicidio de al menos 11 mujeres y dos hombres en el contexto de violencia doméstica en el país, según los últimos datos publicados por la Comisión para la Ciudadanía y la Igualdad de Género (CIG) lusa.

Esto supone un caso más que en el mismo periodo de 2024, con una mujer más entre las víctimas.

Durante este pasado semestre, hubo además 14.769 denuncias por violencia doméstica en las que tuvo que intervenir la Policía de Seguridad Pública (PSP) o la Guardia Nacional Republicana (GNR), 152 más que un año antes.

Observando el segundo trimestre, el número de reclusos por el delito de violencia doméstica se situó en las 1.461 personas, de los cuales 1.066 estaban con condena efectiva y 395 en prisión preventiva.

Por otro lado, en el segundo trimestre había 1.401 personas acogidas por la Red Nacional de Apoyo a Víctimas de Violencia Doméstica, de las cuales 733 eran mujeres, 643 eran menores y 25 eran hombres.

Entre abril y junio también hubo 1.225 agresores en libertad con medidas de coacción por estos delitos, 922 con pulsera electrónica y 303 sin ella, según la CIG.

En Portugal no hay registro oficial de los datos unificados de violencia de género, sino que se categorizan por entornos, como violencia doméstica o en contexto de pareja, y que incluyen también víctimas hombres.

La asociación Unión de Mujeres Alternativa y Respuesta (UMAR) recaba casos de violencia de género en función de lo divulgado por los medios y en su último informe reveló que, entre enero y el 15 de noviembre de 2024, se registraron al menos 20 feminicidios en Portugal, así como treinta intentos de feminicidio y cinco asesinatos de mujeres «en otros contextos».

La cifra de 20 supone un importante aumento respecto al mismo periodo de 2023, cuando al menos 15 mujeres fueron asesinadas por violencia de género y hubo 25 intentos de feminicidio. EFE

