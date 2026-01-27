La visita de una delegación de EEUU a la Patagonia genera críticas en Argentina

afp_tickers

3 minutos

La visita de legisladores de Estados Unidos a Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, generó este lunes críticas al gobierno del presidente Javier Milei por el posible interés geoestratégico de Washington en el Atlántico Sur.

La llegada de un avión oficial estadounidense a la capital de la provincia de Tierra del Fuego, un centro turístico pero también de importancia estratégica por su cercanía con la Antártida, motivó la sospecha de que Milei, un estrecho aliado del presidente Donald Trump, busca instalar en la zona una base naval conjunta con Estados Unidos.

Se trata de una delegación bipartidista del Comité de Energía y Comercio de la Cámara baja del Congreso de Estados Unidos, indicó a la AFP la oficina de prensa de la embajada estadounidense en Buenos Aires, sin dar sus nombres.

Según medios locales, los congresistas viajaron a la Patagonia argentina en un Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

La misión «incluye reuniones con funcionarios gubernamentales y actores clave para abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica», precisó la embajada.

El secretario jurídico de Tierra del Fuego, una provincia gobernada por la oposición peronista de izquierda, Emiliano Fossatto, dijo a la emisora Radio 10 que la visita «generó mucho ruido y muchas inseguridades» y que no hubo una comunicación previa ni posterior a las autoridades locales.

«No es menor la geolocalización que tiene el puerto de Ushuaia, es la puerta de entrada a la Antártida (…) una vía navegable comercial y turística, seguramente puede haber otro interés» de la visita, añadió Fossatto.

La senadora nacional Cristina López, también opositora a Milei, publicó un documento en la red X en el que exige al Ejecutivo explicaciones sobre el arribo de este avión «sin información oficial» y «sin aclarar qué quieren hacer con nuestra Base Naval Integrada».

«Tierra del Fuego no es una base militar extranjera», agregó.

Milei, un ultraliberal en el poder desde diciembre de 2023, ya recibió en Ushuaia a dos jefes del Comando Sur de las fuerzas militares estadounidenses: a Laura Richardson en 2024 y a Alvin Holsey el año siguiente. Ambos visitaron el proyecto de la Base Naval Integrada que construye Argentina desde 2022 y que está lejos de ser concluida.

Richardson había visitado Argentina durante el anterior gobierno peronista de Alberto Fernández (2019-2023).

La teoría de que la base naval en construcción se emplace conjuntamente con Estados Unidos ha sido desmentida reiteradamente por el gobierno argentino.

mry/lm/ad