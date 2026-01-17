La Yihad Islámica Palestina dice que la Junta de Paz para Gaza está al servicio de Israel

Jerusalén, 17 ene (EFE).- La Yihad Islámica Palestina denunció este sábado en un comunicado que la Junta de Paz para Gaza, cuyos organismos y los miembros de algunos de ellos anunció Estados Unidos el viernes, sirve a los intereses de Israel.

«Nos sorprendió la composición de la llamada ‘Junta de Paz’ y los nombres anunciados, elegidos según las especificaciones israelíes y que sirven a los intereses de la ocupación, lo que constituye una clara indicación de intenciones negativas premeditadas respecto a la implementación de los términos del acuerdo», recoge el comunicado del grupo islamista.

La Casa Blanca anunció el viernes cómo la Junta de Paz aunaría organismos como la Junta Ejecutiva, la Junta Ejecutiva de Gaza (ambas con la presencia del ex primer ministro británico Tony Blair; el emisario Trump en Oriente Medio, Steve Witkoff; o Jared Kushner, el yerno del presidente estadounidense), y el Comité Nacional para la Administración de Gaza (un organismo tecnocrático e independiente palestino).

«Nos adherimos a los términos del acuerdo en su primera fase y expresamos nuestra disposición a avanzar a la segunda fase a pesar de la dilación israelí, las continuas violaciones diarias y el incumplimiento de lo acordado», continúa Yihad Islámica en el texto.

El grupo dijo afrontar «positivamente» la iniciativa del comité tecnócrata palestino que administrará Gaza y asegura buscar su éxito, pero destacó su sorpresa ayer al conocer los miembros de los otros organismos presentados por la Administración Trump.

Estos grupos estarán a cargo de ejecutar y supervisar la transición a la segunda fase del alto el fuego en Gaza, en la que se espere que comience la reconstrucción del enclave y avance la retirada del Ejército de Israel.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, denunció este sábado que el anuncio de la composición de la Junta Ejecutiva de Gaza no se coordinó con Israel y que contradice sus políticas.EFE

