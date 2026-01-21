Lactalis retira del mercado lotes de leche infantil en varios países, cinco de América Latina

El gigante mundial Lactalis anunció este miércoles la retirada de lotes de leche infantil en 18 países y territorios, entre ellos cinco de América Latina y España, por la posible presencia de una sustancia que podría provocar diarreas y vómitos.

La empresa francesa, número uno mundial del sector lácteo, indicó en un comunicado la «presencia potencial» de cereulida, una sustancia de origen bacteriano.

Sin desvelar su nombre, Lactalis apuntó a un «proveedor internacional que suministra ARA», un ácido de la familia de los omega que forma parte de la composición de ciertas leches infantiles.

Dieciocho países y territorios, «especialmente en América Latina», se verían afectados por estas retiradas.

Además de Francia y su territorio oceánico de la Polinesia Francesa, estos son Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, España, Australia, China, el Congo, Madagascar, Uzbekistán, Georgia, Grecia, Kuwait, la República Checa y Taiwán, detalló la empresa a AFP.

Para todos estos países, se trata de «algunos lotes», agregó sin precisarlos por el momento.

En el caso de Francia, serían seis lotes de la marca Picot.

La retirada se produce tras una alerta «de la asociación profesional francesa para la nutrición infantil», explica Lactalis en un comunicado.

Aunque los primeros análisis «arrojaron resultados conformes», los análisis complementarios «realizados sobre el producto reconstituido» –es decir, el biberón preparado– «revelaron la presencia de cereulida», precisa el gigante lácteo, que procedió a la retirada «por precaución».

Por el momento, no recibieron ni reclamaciones ni señalamientos vinculados al consumo de estos productos de parte de las autoridades francesas, precisó.

El sector lácteo se ha visto sacudido en las últimas semanas por retiradas de productos de leches infantiles en todo el mundo, debido a la presencia potencial de cereulida.

La agencia alimentaria de Singapur anunció el 17 de enero en un comunicado la retirada de leches infantiles Dumex, una marca de nutrición infantil adquirida en 2022 por Danone.

A principios de enero, Nestlé retiró lotes de leche infantil de decenas de mercados, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay, por la presencia de la misma sustancia.

