The Swiss voice in the world since 1935

Lagarde subraya la importancia de la independencia del BCE y todos los bancos centrales

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Fráncfort (Alemania), 1 sep (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, subrayó este lunes la importancia de la independencia de la entidad monetaria, en un momento en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha atacado a la Reserva Federal (Fed).

Lagarde dijo que la independencia del BCE es «una garantía del Estado de derecho» en un discurso en la Conferencia Jurídica de 2025 organizada por la entidad: «Construir la autonomía de Europa: leyes, instituciones, cooperación».

«Al comprometerse con la independencia en la ley, los países alrededor del mundo aseguran la credibilidad de su política monetaria», apostilló Lagarde en la conferencia sobre la autonomía de Europa.

Esta credibilidad otorga gran autonomía a los bancos centrales, permitiéndoles aplicar herramientas de política monetaria durante crisis sin desanclar las expectativas de inflación, añadió la presidenta del BCE.

En Europa, según Lagarde, los Tratados de la Unión Europea (UE) protegen explícitamente al BCE y a los bancos centrales nacionales de las instrucciones políticas.

«Más allá de la UE el Fondo Monetario Internacional (FMI) promueve la independencia de los bancos centrales, algunas veces haciéndola un componente explícito de sus programas financieros», recordó Lagarde.

La independencia de interferencias políticas es también fundamental para que los bancos centrales puedan trabajar juntos.

Actualmente los mercados cuestionan si la Fed podrá ser independiente tras los ataques e insultos de Trump a su presidente, Jerome Powell, por no haber bajado los tipos de interés hasta ahora.

Estas presiones a la Fed han contribuido a la depreciación del dólar frente a otras divisas. EFE

aia/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR