Lamine Yamal y la cantante argentina Nicki Nicole confirman su romance con foto en redes

2 minutos

Buenos Aires, 25 ago (EFE).- El delantero estrella del Barcelona, Lamine Yamal, y la cantante argentina Nicki Nicole confirmaron este lunes su relación con una foto publicada en redes sociales en la que se los ve abrazados durante la celebración del cumpleaños número 25 de la artista.

La imagen, compartida por Yamal en sus historias de Instagram y luego republicada por Nicki Nicole, los muestra abrazados en un ambiente decorado con flores, globos y una torta rodeada de pétalos de rosa.

Las especulaciones sobre el romance habían comenzado semanas atrás, cuando Nicki Nicole acompañó al futbolista al Trofeo Joan Gamper luciendo una camiseta del Barcelona con el nombre de Yamal en la espalda.

La artista también dijo presente en la celebración del cumpleaños 18 de Yamal, uno de los talentos más prometedores de Europa.

Más tarde, ambos fueron vistos paseando juntos por las calles de Mónaco y en el aeropuerto de Barcelona, al regreso de lo que se interpretó como una escapada romántica, lo que alimentó aún más los rumores.

La postal publicada este lunes oficializó el vínculo para los 60 millones de seguidores que acumulan entre los dos.

Nacida en Rosario en el año 2000, Nicki Nicole es una de las artistas argentinas más reconocidas a nivel internacional.

Su irrupción en la escena urbana llegó en 2019 con Wapo Traketero y la colaboración junto al productor Bizarrap, que la catapultaron al reconocimiento masivo.

Desde entonces, ha trabajado con figuras como Rauw Alejandro, Becky G, Nathy Peluso y Lunay; se presentó en festivales como Coachella y en el Tiny Desk de la emisora NPR, además de convertirse en la primera argentina en cantar en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon. EFE

fpe/car