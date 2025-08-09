Lammy y Vance abordan «los próximos pasos para la paz» en Ucrania con altos cargos de Kiev

2 minutos

Londres, 9 ago (EFE).- El ministro británico de Exteriores, David Lammy, y el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, presidieron este sábado una reunión junto al jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, y el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de ese país, Rustem Umerov, para abordar los «próximos pasos para la paz» en Ucrania.

«Hoy organicé una reunión con Andriy Yermak, Rustem Umerov, J.D. Vance y asesores de seguridad nacional europeos en Chevening House para analizar los próximos pasos para la paz en Ucrania», escribió Lammy en su cuenta de X, acompañado de dos fotos del encuentro.

«El apoyo del Reino Unido a Ucrania sigue siendo férreo mientras seguimos trabajando por una paz justa y duradera», agregó el jefe de la diplomacia británica en la publicación.

Antes del encuentro, el primer ministro británico, Keir Starmer, conversó esta mañana con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y coincidieron en que este sería «un foro vital para debatir los avances hacia el logro de una paz justa y duradera».

Son escasos los detalles que han trascendido de esta reunión, de la que no se ha tenido constancia hasta este mismo sábado, más allá de los participantes y del lugar de la reunión: la residencia ‘oficial’ de campo de Lammy de Chevening House, al sur de Londres, donde se alojan también este fin de semana Vance y su familia.

De acuerdo con la cadena pública británica BBC, la reunión se habría convocado a petición de Estados Unidos.

El encuentro de asesores de seguridad llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase que se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska el 15 de agosto para abordar un posible fin negociado de la guerra en Ucrania.

Zelenski, por su parte, ha dicho que las decisiones tomadas sin Kiev «nacen muertas» e insistió en que Ucrania no cederá territorios a Rusia, después de que Trump sugiriese que su acuerdo para la paz incluiría «intercambios» territoriales entre ambos países.

Vance está en el Reino Unido como parte de sus vacaciones privadas con su familia, aunque mantuvo este viernes una breve reunión bilateral con Lammy en Chevening House, la residencia de campo del ministro británico de Exteriores, donde abordaron la situación geopolítica en Ucrania y Gaza, así como el estrechamiento de los vínculos económicos entre Londres y Washington. EFE

rb/ajs