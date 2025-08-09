Lammy y Vance presiden este sábado una reunión de asesores de seguridad sobre Ucrania

2 minutos

Londres, 09 ago (EFE).- El ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, y el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, presiden este sábado una reunión de asesores de seguridad nacional para abordar la guerra en Ucrania.

Antes del encuentro, el primer ministro británico, Keir Starmer, conversó esta mañana con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski y coincidieron en que este sería «un foro vital para debatir los avances hacia el logro de una paz justa y duradera».

Son escasos los detalles que han trascendido de esta reunión, aunque sí se espera que tenga lugar en la mansión de campo de Lammy en Chevening House, al sur de Londres, donde Vance y su familia están actualmente, y que cuente con representantes de seguridad nacional de Europa, Ucrania y los Estados Unidos.

De acuerdo con la cadena pública británica BBC, la reunión se habría convocado a petición de Estados Unidos.

El encuentro de asesores de seguridad llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase que se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska el 15 de agosto para abordar un posible fin negociado de la guerra en Ucrania.

Zelenski, por su parte, ha dicho que las decisiones tomadas sin Kiev «nacen muertas» e insistió en que Ucrania no cederá territorios a Rusia, después de que Trump sugiriese que su acuerdo para la paz incluiría «intercambios» territoriales entre ambos países.

Vance está en el Reino Unido como parte de sus vacaciones privadas con su familia, aunque mantuvo este viernes una breve reunión bilateral con Lammy en Chevening House, la residencia de campo del ministro británico de Exteriores, donde abordaron la situación geopolítica en Ucrania y Gaza, así como el estrechamiento de los vínculos económicos entre Londres y Washington.EFE

rb/mar