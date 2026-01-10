Lanzadores Clase y Ortiz seguirán impedidos de jugar en el país

Santo Domingo, 9 dic (EFE).- Un tribunal rechazó la demanda incoada por los lanzadores Enmanuel Clase y Luis Ortiz, quienes solicitan que se levante la objeción que le impide jugar en el campeonato profesional de su país, tomada tras una decisión similar asumida por las Grandes Ligas, donde son investigados.

El fallo lo dispuso la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, según informó este viernes la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), entidad que ha prohibido jugar a Clase y Ortiz.

Clase y Ortiz, quienes son investigados en los Estados Unidos por su supuesta participación en un esquema de apuestas deportivas ilegales, fueron objetados por el presidente de la Lidom, Vitelio Mejía Ortiz, lo que les impidió que pudieran inscribirse en la plantilla de las Estrellas Orientales y participar en el campeonato dominicano.

En su demanda, solicitaron al tribunal que fuera levantada la objeción interpuesta por el presidente de la liga dominicana y ser inscritos de manera inmediata en el equipo de las Estrellas Orientales, con sede en San Pedro de Macorís (este).

Los demandantes también exigían la imposición a la Lidom y su presidente, de una multa de 100.000 pesos por cada día de retraso de su entrada a juego. La Liga Profesional Dominicana se encuentra celebrando su serie semifinal con la participación de cuatro equipos.

La decisión del tribunal se fundamenta, principalmente, en el artículo 56 del reglamento para el actual torneo de la Lidom, el cual otorga atribuciones al presidente para tomar decisiones referentes a estos casos.

El citado artículo establece que, «el presidente de la Liga queda ampliamente facultado para decidir sobre cualquier asunto no previsto en este reglamento o no atribuido por los estatutos sociales o por otro reglamento a otro funcionario u organismo de la Liga, en cuyo caso cualquier decisión del presidente tendrá carácter provisional hasta tanto sea refrendada o revocada por la Junta de Directores».

La decisión del tribunal puede ser recurrida en apelación por parte de los lanzadores, según lo establecido en la Justicia dominicana.

Clase y Ortiz, que juegan para los Guardianes de Cleveland en las Grandes Ligas, permanecen en licencia administrativa remunerada sin sanción disciplinaria mientras la investigación de la MLB sobre el presunto amaño de lanzamientos sigue abierta. EFE

