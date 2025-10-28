Lanzan campaña en español para votar a favor de nuevos mapas electorales en California

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 28 oct (EFE).- El Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW) y la organización Voto Latino lanzaron este martes una campaña radial en español en el estado de California (EE.UU.) para movilizar a los latinos a votar a favor de la Proposición 50, que permitiría una redistribución de distritos congresionales que beneficiaría al Partido Demócrata.

La Proposición 50, que se votará el próximo 4 de noviembre, busca que se apruebe una redistribución temporal de los mapas electorales con el objetivo de poner la balanza a favor de cinco puestos congresionales de los 52 que tiene California.

La medida respondió directamente a una iniciativa liderada por el presidente Donald Trump, en el estado de Texas, donde los republicanos están empeñados en asegurar al menos cinco escaños adicionales redistribuyendo los distritos electorales, lo que facilitaría que ese partido retenga la Cámara Baja en las votaciones de medio término de 2026.

Bautizada como ‘La Neta’, la nueva campaña radial insta a los hispanos de California a alzar su voz en las votaciones y apoyar la proposición, impulsada por el gobernador Gavin Newsom.

El anuncio de 30 segundos aborda directamente los desafíos que enfrentan las familias latinas —desde el aumento de los costos hasta las amenazas a la representación de su comunidad— y subraya que los hispanos han estado bajo ataque en el Gobierno Trump.

«Los descarados intentos de los republicanos de manipular los distritos electorales para su propio beneficio político constituyen un ataque directo a nuestro derecho fundamental a elegir a quienes reflejen nuestros valores», dijeron las dos organizaciones en un comunicado.

El anuncio se transmitirá desde hoy hasta el 4 de noviembre por Radio Campesina, llegando a los votantes latinos de todo el Valle Central, una comunidad eminentemente agrícola que ha sido un bastión republicano en el estado. EFE

amv/mvg/gad