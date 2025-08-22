Lanzan plataforma para conectar creatividad de los autores dominicanos con todo el mundo

Santo Domingo, 21 ago (EFE).- La industria musical dominicana marca un nuevo hito con el lanzamiento de Reperdom, una plataforma tecnológica creada para visibilizar y conectar la creatividad de los autores dominicanos con el mundo entero, destacaron este jueves sus promotores.

El anuncio fue realizado por la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (Sgacedom), la Sociedad Dominicana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (Sodaie) y la Entidad de Gestión Colectiva de Arreglistas Musicales (Egecam), con el respaldo de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA).

Reperdom, acrónimo de Repertorio Dominicano, es una plataforma digital de acceso libre y global para artistas, productores, arreglistas y editores musicales de cualquier parte del mundo, precisó la entidad en una nota.

Su objetivo principal es servir como un directorio exclusivo de obras musicales de autores dominicanos, permitiendo que sus composiciones estén disponibles para consulta, escucha y contacto directo.

Para formar parte del repertorio, los autores deben tener cédula de identidad dominicana, asegurando que la plataforma refleje exclusivamente el talento nacional.

Sin embargo, su acceso es completamente abierto a interesados internacionales, quienes podrán explorar obras clasificadas por temáticas como verano, Navidad o San Valentín, desde cualquier lugar y dispositivo.

«Reperdom representa una transformación en la manera en que los creadores dominicanos pueden dar a conocer su trabajo. Es gratuita y permite a los autores compartir sus obras sin necesidad de intermediarios, facilitando el contacto directo con potenciales colaboradores mediante teléfono, WhatsApp, correo electrónico o redes sociales», explicaron Pochy Familia y Ramón Orlando Valoy, de (Sodaie).

Por primera vez, las principales entidades de gestión colectiva del país se unieron para desarrollar un proyecto de esta magnitud.

En ese sentido, el director general de la Onda, destacó que Reperdom es fruto del trabajo colaborativo y de una visión conjunta por la protección, promoción y exportación del talento musical dominicano.EFE

