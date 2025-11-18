Las bolsas asiáticas caen ante temores con las acciones tecnológicas

Las bolsas asiáticas cayeron el martes ante las preocupaciones globales por las altas valoraciones de las grandes marcas tecnológicas, así como por la escalada de las tensiones entre Tokio y Pekín.

El índice japonés Nikkei 225 perdió un 2,9% hasta los 48.862,95 puntos en el comercio vespertino, después de haber caído hasta un 3,3% durante la jornada.

En tanto, la bolsa de Seúl perdía 3,15%; Taipéi, 2,21%; y Sídney, 2%, mientras que el hongkonés Hang Seng se depreció 1,5%.

El temor en torno a una burbuja tecnológica en Wall Street provocó que la bolsa de Nueva York cerrara el lunes a la baja.

Las preocupaciones se agravan por el pesimismo con la decisión que deberá tomar la Reserva Federal estadounidense en diciembre sobre un nuevo recorte en los intereses, en momentos de inflación persistente y un mercado laboral débil.

También inquieta a los operadores la crisis diplomática chino-japonesa, luego de que la nueva primera ministra nipona, Sanae Takaichi, dijera que un ataque a Taiwán podría justificar el envío de tropas para apoyar a esa isla democrática, que Pekín reclama y no descarta recuperar por la fuerza.

El bitcóin, en plena caída desde el fin de semana pasado, alcanzó el martes su nivel más bajo desde abril, hasta los 90.140 dólares.

